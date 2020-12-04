Рада повернула покарання за брехню в декларації, яке скасував Конституційний суд

Верховна Рада повернула відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд. Законопроєкт №4460-д підтримали 289 депутатів, пише Громадське, передає NNS.

Цей проєкт є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроєктів президента (№4434) та робочої групи з урегулювання конституційної кризи (№4441).

Так, якщо різниця між реальними доходами та задекларованими буде відрізнятися від 1,3 до 9 млн гривень (500 до 4000 прожиткових мінімумів), це каратиметься:

штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 до 51 тисячі гривень);

громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

За умисне внесення недостовірних відомостей на понад 9 млн гривень (від 4000 прожиткових мінімумів) каратиметься:

штрафом від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч грн);

громадські роботи від 150 до 240 годин;

або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Умисне неподання декларації карається штрафом від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

У НАЗК проти

Національне агентство з питань запобігання корупції заявили, що законопроєкт створює «санаторні умови» для посадовців, які подали недостовірну інформацію. Адже законопроєкт не передбачає ув'язнення, а лише обмеження волі, тобто у разі доведення вини посадовець перебуватиме у виправному центрі.

«Де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього»,

— йдеться у повідомленні НАЗК.

Рішення Конституційного суду

27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

До того часу посадовці за недостовірне декларування могли отримати від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Також 27 жовтня КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень. НАЗК та Національне агентство з питань запобігання корупції просили ухвалити законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях до кінця грудня, інакше чиновників не можна буде притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік.