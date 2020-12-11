В Україні можуть запровадити достроковий локдаун, все залежатиме від епідситуації

- 11 груд. 2020
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Уряд може запровадити локдаун в Україні раніше 8 січня, як це узгоджено наразі. Усе залежатиме від епідситуації та навантаження на медичну систему.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в етері програми «Право на владу», передає Громадське, інформує NNS.
Він розповів, що «карантин вихідного дня» дозволив Україні стабілізувати ситуацію з коронавірусом. Нині уряд, за його словами, розуміє, що до кінця грудня в Україні будуть фіксувати до 16-17 тисяч нових хворих на добу. І у такі ситуації медична система витримує, переконує Радуцький.
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Водночас він наголосив, що якщо раптом ситуація буде погіршуватися ще до нового року, «ніхто не буде чекати 8 січня».
Радуцький нагадав, що в уряду, за законом, буде 7 днів попередити про інші дати жорсткого карантину.
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«Всі прогнози кажуть про те, що ми будемо мати збільшення після святкування католицького Різдва, після Нового року, православного Різдва. Тому 8 січня — це буде те пікове навантаження, яке може виникнути після послаблення на новорічні свята»,
— зазначив Радуцький.
Як розповів Радуцький, за нинішніми прогнозами епідеміологів, після новорічних свят в Україні щодня можуть фіксувати до 20-25, а то й 30 тисяч хворих на добу.