В Україні можуть запровадити достроковий локдаун, все залежатиме від епідситуації

Уряд може запровадити локдаун в Україні раніше 8 січня, як це узгоджено наразі. Усе залежатиме від епідситуації та навантаження на медичну систему.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в етері програми «Право на владу», передає Громадське, інформує NNS.

Він розповів, що «карантин вихідного дня» дозволив Україні стабілізувати ситуацію з коронавірусом. Нині уряд, за його словами, розуміє, що до кінця грудня в Україні будуть фіксувати до 16-17 тисяч нових хворих на добу. І у такі ситуації медична система витримує, переконує Радуцький.

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Водночас він наголосив, що якщо раптом ситуація буде погіршуватися ще до нового року, «ніхто не буде чекати 8 січня».

Радуцький нагадав, що в уряду, за законом, буде 7 днів попередити про інші дати жорсткого карантину.

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«Всі прогнози кажуть про те, що ми будемо мати збільшення після святкування католицького Різдва, після Нового року, православного Різдва. Тому 8 січня — це буде те пікове навантаження, яке може виникнути після послаблення на новорічні свята»,

— зазначив Радуцький.

Як розповів Радуцький, за нинішніми прогнозами епідеміологів, після новорічних свят в Україні щодня можуть фіксувати до 20-25, а то й 30 тисяч хворих на добу.

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