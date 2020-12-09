Названо точні дати локдауну в Україні: що не буде працювати

Кабінет Міністрів затвердив ведення нового жорсткого карантину – він, як і пропонувалось, триватиме з 8 по 24 січня. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - інформує NNS , посилаючись на НВ.

"До кінця року уряд вирішив не вводити жорсткий карантин, оскільки медична система витримує ту кількість хворих, яка є на сьогодні",

- пояснив Шмигаль.

Водночас під час новорічних свят може сформуватися нова хвиля коронавірусу - для боротьби з нею і потрібен новий локдаун.

Обмежувальні заходи передбачатимуть заборону на роботу:

ТРЦ,

кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень "на виніс"),

кінотеатрів,

спортзалів,

магазинів непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули відправлять усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Буде введена заборона будь-яких спортивних, розважальних та інших масових заходів на цей період.

Громадський транспорт, за словами Шмигаля, продовжить роботу. Також працюватимуть продуктові магазини, банки, готелі, та пошта.

В останні тижні середньодобова кількість нових хворих на COVID-19 в Україні не падає нижче 12 тисяч. Раніше уряд припускав, що за підсумками локдауну, захворюваність в країні має знизитись до 6-8 тисяч випадків на добу.