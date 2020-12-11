Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 грудня

11 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 11 грудня 2020 року — 872 тисячі 228 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 846 осіб;
  • летальних випадків – 285;
  • одужало – 15 327 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 872 228 осіб;
  • одужало – 480 348 осіб;
  • летальних випадків – 14 755;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 88 317 випадків;
  • Вінницька область – 19 481 випадок;
  • Волинська область – 27 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
  • Донецька область – 28 391 випадок;
  • Житомирська область – 33 405 випадків;
  • Закарпатська область – 25 693 випадки;
  • Запорізька область – 40 653 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
  • Київська область – 46 998 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 921 випадок;
  • Луганська область – 7 615 випадків;
  • Львівська область – 52 578 випадків;
  • Миколаївська область – 22 980 випадків;
  • Одеська область – 55 714 випадків;
  • Полтавська область – 28 435 випадків;
  • Рівненська область – 35 452 випадки;
  • Сумська область – 34 996 випадків;
  • Тернопільська область – 30 738 випадків;
  • Харківська область – 61 424 випадки;
  • Херсонська область – 13 401 випадок;
  • Хмельницька область – 33 958 випадків;
  • Черкаська область – 30 133 випадки;
  • Чернівецька область – 36 286 випадків;
  • Чернігівська область – 23 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують про три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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