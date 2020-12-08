"Початок буде не 2 січня", - Степанов про дату введення локдауну

Рішення щодо січневого локдауну буде прийнято у середу, 9 грудня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", відповідаючи на запитання, що буде відкрито під час жорсткого карантину, інформує NNS.

«Ми завтра фіналізуємо документ. Зараз відбуваються останні консультації з колегами. Спочатку за порядком МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни в цей документ. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо що і як»,

— сказав він.

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Степанов розповів, що відомо про локдаун на цей момент.

«Зараз можу точно сказати, що працюватиме транспорт. Ми не будемо закривати ні міський транспорт, ні авіасполучення. Все, що стосується транспорту, не буде зачинено при жорсткому карантині»,

— завив міністр.

Також він розповів про дату початку жорсткого карантину і причини його введення.

«Я думаю, що це (початок локдауну — ред.) буде не 2 січня. Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, які діятимуть, вони всі будуть дієвими. Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що в кінці січня — на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус»,