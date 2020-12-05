Січневий локдаун: влада розгляне три можливі дати

05 груд. 2020
Перегляди: 281

Завантажте мобільний додаток сайту

Українці дізнаються дату, коли введуть жорсткий локдаун в січні, в середу, 9 грудня, коли Кабмін планує затвердити дане рішення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Дзеркало тижня, інформує NNS.

"Рішення буде в середу з конкретною датою. Розглядаються три можливих дати, все це - початок січня",

- сказав він журналістам в суботу.

Ляшко зазначив, що також в середу планується прийняти рішення про обмеження, які діятимуть під час локдауна.

Він уточнив, що завдяки введенню локдауну в січні до кінця місяця планується знизити захворюваність до 6-8 тисяч випадків на добу.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 грудня

Ляшко також повідомив, що під час локдауну транспорт буде працювати з певними обмеженнями, не працюватимуть держструктури і розважальні об'єкти. Очікується, що будуть працювати готелі, а ресторани працюватимуть на доставку.

Крім того, швидше за все, будуть працювати гірськолижні курорти і готелі в них.

"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися",

- сказав він.

У той же час робота місць потенційного зараження, зокрема, підйомників, буде строго регламентована. Ресторани та лазні на гірськолижних курортах працювати не будуть. Церкви будуть працювати з обмеженнями кількості відвідувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що локдаун не вводитимуть в грудні:

"Зовсім уникнути його буде дуже складно. Його ймовірність в січні існує, вона чимала. Доручив уряду повідомити вам на наступному тижні завчасно, детально і чітко, коли він буде, який його формат, вичерпний перелік всіх карантинних заходів. Це не буде сюрпризом, я обіцяю".

Читайте ще: Степанов розповів, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу
Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне