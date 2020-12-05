Січневий локдаун: влада розгляне три можливі дати

Українці дізнаються дату, коли введуть жорсткий локдаун в січні, в середу, 9 грудня, коли Кабмін планує затвердити дане рішення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Дзеркало тижня, інформує NNS.

"Рішення буде в середу з конкретною датою. Розглядаються три можливих дати, все це - початок січня",

- сказав він журналістам в суботу.

Ляшко зазначив, що також в середу планується прийняти рішення про обмеження, які діятимуть під час локдауна.

Він уточнив, що завдяки введенню локдауну в січні до кінця місяця планується знизити захворюваність до 6-8 тисяч випадків на добу.

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Ляшко також повідомив, що під час локдауну транспорт буде працювати з певними обмеженнями, не працюватимуть держструктури і розважальні об'єкти. Очікується, що будуть працювати готелі, а ресторани працюватимуть на доставку.

Крім того, швидше за все, будуть працювати гірськолижні курорти і готелі в них.

"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися",

- сказав він.

У той же час робота місць потенційного зараження, зокрема, підйомників, буде строго регламентована. Ресторани та лазні на гірськолижних курортах працювати не будуть. Церкви будуть працювати з обмеженнями кількості відвідувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що локдаун не вводитимуть в грудні: