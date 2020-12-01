Міністр інфраструктури не виключає обмежень у роботі транспорту під час локдауну

- 01 груд. 2020
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає введення обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.
Про це він заявив на брифінгу, пише Громадське, передає NNS.
За його словами, можливе введення обмежень в роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні.
«Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати — внутрішньообласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту. Громадський транспорт, залізничний, авіатранспорт — його робота зупинятися не буде»,
— запевняє Криклій.
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Міністр зазначив, що зараз в уряді тривають консультації про конкретні дати можливого локдауну. Також він пообіцяв наполягати на продовженні роботи транспорту й за умови повного локдауну.