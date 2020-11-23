У МОЗ назвали регіони, де недостатньо ліжок з киснем

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У столиці та двох областях наразі недостатня кількість ліжок з киснем. Уряд розуміє потребу у збільшенні кількості ліжок.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Громадське, інформує NNS.

За його словами, зараз в Україні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (приблизно 52%). Водночас доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

«Так, у нас є регіони, де досить напружена ситуація з кількістю вільних ліжок. В цілому по країні у нас 12 168 ліжок з киснем, але є регіони, де ситуація досить напружена. Це Київ, Черкаська і Харківська області. Ми вважаємо, що там недостатня кількість»,

— сказав Степанов.

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Він запевнив, що в уряді є чітке розуміння, в тому числі й з місцевою владою, потреби збільшення кількості ліжок з підбитими киснем.

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