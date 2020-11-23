Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 листопада

- 23 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 23 листопада 2020 року — 635 тисяч 689 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 165 осіб;
- летальних випадків – 124;
- одужало – 4 143 особи;
- здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 635 689 осіб;
- одужало – 291 060 осіб;
- летальних випадків – 11 075;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 листопада
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 60 218 випадків;
- Вінницька область – 15 476 випадків;
- Волинська область – 21 864 випадки;
- Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
- Донецька область – 20 262 випадки;
- Житомирська область – 26 966 випадків;
- Закарпатська область – 21 538 випадків;
- Запорізька область – 24 442 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
- Київська область – 31 212 випадків;
- Кіровоградська область – 4 358 випадків;
- Луганська область – 5 679 випадків;
- Львівська область – 41 279 випадків;
- Миколаївська область – 15 320 випадків;
- Одеська область – 37 901 випадків;
- Полтавська область – 18 557 випадків;
- Рівненська область – 28 194 випадки;
- Сумська область – 23 167 випадки;
- Тернопільська область – 25 813 випадків;
- Харківська область – 51 637 випадків;
- Херсонська область – 8 704 випадки;
- Хмельницька область – 26 430 випадків;
- Черкаська область – 18 292 випадки;
- Чернівецька область – 31 369 випадків;
- Чернігівська область – 15 061 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.