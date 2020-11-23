Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 листопада

23 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 23 листопада 2020 року — 635 тисяч 689 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 165 осіб;
  • летальних випадків – 124;
  • одужало – 4 143 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 635 689 осіб;
  • одужало – 291 060 осіб;
  • летальних випадків – 11 075;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 листопада

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 60 218 випадків;
  • Вінницька область – 15 476 випадків;
  • Волинська область – 21 864 випадки;
  • Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
  • Донецька область – 20 262 випадки;
  • Житомирська область – 26 966 випадків;
  • Закарпатська область – 21 538 випадків;
  • Запорізька область – 24 442 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
  • Київська область – 31 212 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 358 випадків;
  • Луганська область – 5 679 випадків;
  • Львівська область – 41 279 випадків;
  • Миколаївська область – 15 320 випадків;
  • Одеська область – 37 901 випадків;
  • Полтавська область – 18 557 випадків;
  • Рівненська область – 28 194 випадки;
  • Сумська область – 23 167 випадки;
  • Тернопільська область – 25 813 випадків;
  • Харківська область – 51 637 випадків;
  • Херсонська область – 8 704 випадки;
  • Хмельницька область – 26 430 випадків;
  • Черкаська область – 18 292 випадки;
  • Чернівецька область – 31 369 випадків;
  • Чернігівська область – 15 061 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: Маруся Оффон

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