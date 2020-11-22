Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 листопада

22 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 22 листопада 2020 року — 624 тисячі 744 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 134 особи;
  • летальних випадків – 138;
  • одужало – 4 604 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 624 744 особи;
  • одужало – 286 917;
  • летальних випадків – 10 951;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 59 006 випадків;
  • Вінницька область – 15 314 випадків;
  • Волинська область – 21 456 випадків;
  • Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
  • Донецька область – 20 026 випадків;
  • Житомирська область – 26 154 випадки;
  • Закарпатська область – 21 368 випадків;
  • Запорізька область – 23 800 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
  • Київська область – 30 342 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 258 випадків;
  • Луганська область – 5 666 випадків;
  • Львівська область – 40 879 випадків;
  • Миколаївська область – 14 957 випадків;
  • Одеська область – 37 365 випадків;
  • Полтавська область – 18 243 випадки;
  • Рівненська область – 27 912 випадків;
  • Сумська область – 22 612 випадків;
  • Тернопільська область – 25 566 випадків;
  • Харківська область – 51 398 випадків;
  • Херсонська область – 8 549 випадків;
  • Хмельницька область – 26 227 випадків;
  • Черкаська область – 17 748 випадків;
  • Чернівецька область – 31 034 випадки;
  • Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Маруся Оффон

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