Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 листопада

- 22 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 22 листопада 2020 року — 624 тисячі 744 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 134 особи;
- летальних випадків – 138;
- одужало – 4 604 особи;
- здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 624 744 особи;
- одужало – 286 917;
- летальних випадків – 10 951;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 59 006 випадків;
- Вінницька область – 15 314 випадків;
- Волинська область – 21 456 випадків;
- Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
- Донецька область – 20 026 випадків;
- Житомирська область – 26 154 випадки;
- Закарпатська область – 21 368 випадків;
- Запорізька область – 23 800 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
- Київська область – 30 342 випадки;
- Кіровоградська область – 4 258 випадків;
- Луганська область – 5 666 випадків;
- Львівська область – 40 879 випадків;
- Миколаївська область – 14 957 випадків;
- Одеська область – 37 365 випадків;
- Полтавська область – 18 243 випадки;
- Рівненська область – 27 912 випадків;
- Сумська область – 22 612 випадків;
- Тернопільська область – 25 566 випадків;
- Харківська область – 51 398 випадків;
- Херсонська область – 8 549 випадків;
- Хмельницька область – 26 227 випадків;
- Черкаська область – 17 748 випадків;
- Чернівецька область – 31 034 випадки;
- Чернігівська область – 14 444 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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