Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 листопада

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В Україні станом на ранок 22 листопада 2020 року — 624 тисячі 744 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 134 особи;

летальних випадків – 138;

одужало – 4 604 особи;

здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 624 744 особи;

одужало – 286 917;

летальних випадків – 10 951;

проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.