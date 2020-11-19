Степанов заперечує історію про смерть чоловіка, який віддав кисень сину

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечує інформацію про чоловіка, який нібито помер від COVID-19, віддавши свою добову дозу кисню синові. Про це пише «Обозреватель», передає NNS.

В етері телеканалу "Україна 24" Степанов розповів, що йшлося про 3-тю міську лікарню Білої Церкви на Київщині. За словами глави Міністерства охорони здоров'я, головлікар медзакладу цю інформацію не підтвердив.

"Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за ними в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не перебуває у хорошому стані... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 обладнані киснем, і знаходиться, по-моєму, 71 пацієнт у цій лікарні під киснем",

– уточнив міністр.

Пізніше він пообіцяв надати більше інформації щодо цього конкретного випадку.

Що стосується загальної ситуації в країні, Степанов розповів, що на ранок 18 листопада киснем було забезпечене 23 751 ліжко.

"На початок епідемії було до 3,5 тисячі ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тисяч ліжок з підведенням кисню й потім до 50 тисяч",

– підкреслив він.

Нагадуємо:

Раніше волонтерка Дана Ярова розповіла про те, що нібито хворі однієї з райлікарень отримують кисень 15 хвилин на день. Вона заявила про тотальний дефіцит кисневих концентраторів в українських лікарнях. Активістка закликала допомогти волонтерам в їх придбанні.