Черговий рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 листопада

- 10 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 10 листопада 2020 року — 479 тисяч 197 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445) — це черговий рекорд!
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 252 особи;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 5 514 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 479 197 осіб;
- одужало – 214 657 осіб;
- летальних випадків – 8 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 листопада
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 45 667 випадків;
- Вінницька область – 12 765 випадків;
- Волинська область – 16 821 випадок;
- Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
- Донецька область – 14 578 випадків;
- Житомирська область – 19 616 випадків;
- Закарпатська область – 17 620 випадків;
- Запорізька область – 14 693 випадки;
- Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
- Київська область – 21 038 випадків;
- Кіровоградська область – 3 204 випадки;
- Луганська область – 4 643 випадки;
- Львівська область – 34 304 випадки;
- Миколаївська область – 10 787 випадків;
- Одеська область – 29 336 випадків;
- Полтавська область – 12 723 випадки;
- Рівненська область – 22 622 випадки;
- Сумська область – 15 297 випадків;
- Тернопільська область – 22 389 випадків;
- Харківська область – 44 466 випадків;
- Херсонська область – 5 833 випадки;
- Хмельницька область – 20 328 випадків;
- Черкаська область – 10 919 випадків;
- Чернівецька область – 25 835 випадків;
- Чернігівська область – 10 335 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте ще: Другий етап реагування на коронавірус: в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
У МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.