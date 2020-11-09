Другий етап реагування на коронавірус: в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

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Через збільшення кількості хворих на COVID-19 влада оголосила про перехід на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Громадське, інформує NNS.

«Ми продовжуємо розгортати і збільшувати кількість ліжок в наших закладах охорони здоров’я, які будуть госпіталізовувати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих та хворих з коронавірусною хворобою»,

— наголосив Ляшко.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 9 листопада

Санітарний лікар підкреслив, що ситуація «вкрай напружена» і не тільки в Україні.

«Нам поставлена задача: збільшити досить терміново з 50 тисяч ліжок, які в нас були готові до цього приймати хворих, до 80 тисяч ліжок. На всі ці ліжка найближчим часом — впродовж місяця — буде забезпечено киснем 80% з них»,

— розповів Ляшко.

Він додав, що вже є домовленість про закупівлю кисневих концентраторів, завдяки яким і забезпечать киснем 60 тисяч ліжок.

Насамкінець Ляшко закликав українців дотримуватися протиепідемічних норм, щоби країна не була змушена переходити на третій етап реагування на епідемію, який, серед іншого, передбачає розгортання тимчасових шпиталів у «пристосованих приміщеннях».

Все жорсткіші заходи від держави пов'язані зі значним збільшенням кількості хворих на COVID-19. У Нацслужбі здоров'я розповіли, що в жовтні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на майже 80%.

Зараз уся територія України у «червоній» та «помаранчевій» зонах карантину.

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Про чотири етапи реагування на епідемію раніше розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Перший рівень

Щоденний приріст хворих — 5-7 тисяч. За словами Степанова, таке навантаження система охорони здоров'я здатна витримувати.

Другий рівень

Заповненість ліжок хворими із COVID буде приблизно 70% загалом по країні, а щоденний приріст — 8-10 тисяч.

Тоді МОЗ збільшує кількість ліжок для хворих до 52 тисяч (наразі 34 тисячі), розгортає тимчасові госпіталі поза межами закладів охорони здоров'я.

Також відомство має забезпечити збільшення кількості працівників у лікарнях, де приймають інфікованих, залучивши працівників з інших відділень та уклавши нові контракти. А ще мають «посилено контролювати обмеження».

Третій рівень

Щоденний приріст — 11-15 тисяч хворих, а заповненість ліжок — не менше, ніж 85%. Додатково до заходів другого рівня, уряд забезпечуватиме жорсткий карантин по всій Україні. За словами міністра, йдеться про введення по всій країні всіх обмежень «червоної зони».

Також розпочнеться мобілізація усіх медичних працівників, буде організована робота відомчих заходів для цивільного населення та польові шпиталі.

Четвертий рівень

Як каже Степанов, це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Щоденна кількість хворих — приблизно 20 тисяч хворих. Тоді МОЗ активує протокол медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.