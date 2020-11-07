Більше 10 тисяч за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 листопада

07 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 7 листопада 2020 року — 450 тисяч 934 особи інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 519) — це новий рекорд!

Також за останню добу:
  • госпіталізовано – 1 470 осіб;
  • летальних випадків – 187;
  • одужало – 8 685 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 82 327 (в т.ч. методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 450 934 особи;
  • одужало – 204 229 осіб;
  • летальних випадків – 8 312;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Раніше ми писали: За добу одужали більше ніж захворіли: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 листопада

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 43 229 випадків;
  • Вінницька область – 12 216 випадків;
  • Волинська область – 15 795 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
  • Донецька область – 13 546 випадків;
  • Житомирська область – 17 791 випадок;
  • Закарпатська область – 16 670 випадків;
  • Запорізька область – 12 734 випадки;
  • Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
  • Київська область – 19 274 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 018 випадків;
  • Луганська область – 4 345 випадків;
  • Львівська область – 32 982 випадки;
  • Миколаївська область – 9 949 випадків;
  • Одеська область – 27 894 випадки;
  • Полтавська область – 11 699 випадків;
  • Рівненська область – 21 403 випадки;
  • Сумська область – 14 103 випадки;
  • Тернопільська область – 21 907 випадків;
  • Харківська область – 42 139 випадків;
  • Херсонська область – 5 249 випадків;
  • Хмельницька область – 19 017 випадків;
  • Черкаська область – 10 461 випадок;
  • Чернівецька область – 24 559 випадків;
  • Чернігівська область – 9 947 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
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Автор: Маруся Оффон

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