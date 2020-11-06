Депутати запровадили штрафи за неносіння масок у громадських місцях

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Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину, пише Громадське, передає NNS.

За законопроєкт №3891 проголосували 262 депутати. Його схвалили за основу та в цілому.

Депутати доповнили статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальністю за відсутність маски.

Тепер через перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски можна отримати штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Навіщо носити захисні маски?

Їх рекомендують носити у магазинах, аптеках, громадському транспорті, будівлях державних/недержавних установ. Також маски можна носити й на вулиці, якщо там є скупчення людей.

Маски не гарантують 100-відсотковий захист від коронавірусу, але можуть зменшити ризик інфікуватися. Наприклад, мікробіологи з Гонконгу на хом'яках довели, що маска на 50% зменшує можливість підхопити коронавірус.

Що було раніше?

У березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запобігання поширенню коронавірусу. Тоді запровадили штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн за порушення правил карантину.

З 6 квітня в Україні набула чинності нова постанова Кабміну, яка зокрема забороняє перебувати у громадському місці без захисної маски або респіратора. Тоді продовжували діяти штрафи за порушення карантину, але окремого пункту про штраф за відсутність маски не додавали. В уряді сподіваються, що запровадження окремих штрафів за неносіння масок допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали: У МОЗ назвали фейком інформацію про створення "чорних" зон карантину в Україні