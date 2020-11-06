За добу одужали більше ніж захворіли: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 листопада

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В Україні станом на ранок 6 листопада 2020 року — 440 тисяч 188 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 517 осіб;

летальних випадків – 201 — це рекорд! ;

; одужало – 10 762 особи — це рекорд! ;

; здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

Раныше ми писали: Наближається до 10000 на добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 листопада

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 440 188 осіб;

одужало – 195 544 особи;

летальних випадків – 8 125;

проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

У світі станом на ранок 6 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 49 035150 осіб. За весь період пандемії у світі померли 1 239 665 людей. За добу було зафіксовано 19988 нових випадків коронавірусу і 783 смертей.