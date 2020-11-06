За добу одужали більше ніж захворіли: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 листопада

06 лист. 2020
Перегляди: 666

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 6 листопада 2020 року — 440 тисяч 188 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468).

Також за останню добу:
  • госпіталізовано – 1 517 осіб;
  • летальних випадків – 201 — це рекорд!;
  • одужало – 10 762 особи — це рекорд!;
  • здійснено тестувань за добу – 80 082 (в т.ч. методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
Раныше ми писали: Наближається до 10000 на добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 листопада

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 440 188 осіб;
  • одужало – 195 544 особи;
  • летальних випадків – 8 125;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ - 42 375 випадків;
  • Вінницька область – 11 923 випадки;
  • Волинська область – 15 313 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
  • Донецька область – 13 128 випадків;
  • Житомирська область – 17 189 випадків;
  • Закарпатська область – 16 268 випадків;
  • Запорізька область – 12 196 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
  • Київська область – 18 763 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 891 випадок;
  • Луганська область – 4 214 випадків;
  • Львівська область – 32 425 випадків;
  • Миколаївська область – 9 605 випадків;
  • Одеська область – 27 392 випадки;
  • Полтавська область – 11 337 випадків;
  • Рівненська область – 21 026 випадків;
  • Сумська область – 13 635 випадків;
  • Тернопільська область – 21 708 випадків;
  • Харківська область – 41 131 випадок;
  • Херсонська область – 5 027 випадків;
  • Хмельницька область – 18 438 випадків;
  • Черкаська область – 10 292 випадки;
  • Чернівецька область – 24 079 випадків;
  • Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

У світі станом на ранок 6 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 49 035150 осіб. За весь період пандемії у світі померли 1 239 665 людей. За добу було зафіксовано 19988 нових випадків коронавірусу і 783 смертей.

Читайте ще: У МОЗ озвучили, як планують посилити карантин
Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України