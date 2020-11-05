Наближається до 10000 на добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 листопада

05 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 5 листопада 2020 року — 430 тисяч 467 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514) — це новий рекорд!

Також за останню добу:
  • госпіталізовано – 1269 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8378 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 430 467 осіб;
  • одужало – 184 782 особи;
  • летальних випадків – 7924;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Раніше ми писали: Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ - 41373 випадки;
  • Вінницька область – 11644 випадки;
  • Волинська область – 14889 випадків;
  • Дніпропетровська область – 16600 випадків;
  • Донецька область – 12873 випадки;
  • Житомирська область – 16598 випадків;
  • Закарпатська область – 15849 випадків;
  • Запорізька область – 11750 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22521 випадок;
  • Київська область – 18329 випадків;
  • Кіровоградська область – 2813 випадків;
  • Луганська область – 4104 випадки;
  • Львівська область – 32069 випадків;
  • Миколаївська область – 9306 випадків;
  • Одеська область – 26838 випадків;
  • Полтавська область – 11079 випадків;
  • Рівненська область – 20671 випадок;
  • Сумська область – 13196 випадків;
  • Тернопільська область – 21499 випадків;
  • Харківська область – 40330 випадків;
  • Херсонська область – 4852 випадки;
  • Хмельницька область – 17989 випадків;
  • Черкаська область – 10085 випадків;
  • Чернівецька область – 23708 випадків;
  • Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

Автор: Маруся Оффон

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