Наближається до 10000 на добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 листопада

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В Україні станом на ранок 5 листопада 2020 року — 430 тисяч 467 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514) — це новий рекорд!

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1269 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8378 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 430 467 осіб;

одужало – 184 782 особи;

летальних випадків – 7924;

проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Раніше ми писали: Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.