Наближається до 10000 на добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 листопада

- 05 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 5 листопада 2020 року — 430 тисяч 467 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514) — це новий рекорд!
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 430 467 осіб;
- одужало – 184 782 особи;
- летальних випадків – 7924;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Раніше ми писали: Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ - 41373 випадки;
- Вінницька область – 11644 випадки;
- Волинська область – 14889 випадків;
- Дніпропетровська область – 16600 випадків;
- Донецька область – 12873 випадки;
- Житомирська область – 16598 випадків;
- Закарпатська область – 15849 випадків;
- Запорізька область – 11750 випадків;
- Івано-Франківська область – 22521 випадок;
- Київська область – 18329 випадків;
- Кіровоградська область – 2813 випадків;
- Луганська область – 4104 випадки;
- Львівська область – 32069 випадків;
- Миколаївська область – 9306 випадків;
- Одеська область – 26838 випадків;
- Полтавська область – 11079 випадків;
- Рівненська область – 20671 випадок;
- Сумська область – 13196 випадків;
- Тернопільська область – 21499 випадків;
- Харківська область – 40330 випадків;
- Херсонська область – 4852 випадки;
- Хмельницька область – 17989 випадків;
- Черкаська область – 10085 випадків;
- Чернівецька область – 23708 випадків;
- Чернігівська область – 9502 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.