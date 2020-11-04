В Україні можуть ввести посилений карантин вихідного дня

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Міністерство охорони здоров'я не виключає, що на засіданні уряду запропонує ввести посилений карантин на вихідні. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі «Сніданку з 1+1», передає Громадське, інформує NNS.

Зробити це хочуть, щоб «розірвати ланцюг передачі захворювання», зменшити кількість контактів.

«Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин вихідного дня, коли будуть суворіші обмеження. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Магазини зачинені, заклади харчування працюватимуть тільки на винос»,

— заявив Степанов.

Він запевнив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Зазначимо, що за графіком засідання Кабінету міністру відбудеться сьогодні, 4 листопада, о 13:30.

Які обмеження в Україні зараз?

Поки у нас діє адаптивний карантин, у межах якого регіони поділяють на чотири карантинні зони за рівнем поширення COVID-19: «червону», «помаранчеву», «жовту »та «зелену».

За останнім поділом більшість регіонів України потрапили у «червону» та «помаранчеву» зони — вони передбачають найжорсткіші обмеження. Вони передбачають обмеження у роботі громадського транспорту, закриття розважальних закладів, спортзалів, фітнес-центрів.