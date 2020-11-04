Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада

04 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 4 листопада 2020 року — 420 тисяч 617 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

З нових хворих — 313 дітей, також у 408 медпрацівників за минулу добу підтвердили коронавірус.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1514 осіб;
  • летальних випадків – 199;
  • одужало – 7536 осіб;
  • здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло – 420 617 осіб;
  • одужало – 176 404 особи;
  • летальних випадків – 7731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 40390 випадків
  • Вінницька область – 11363 випадки
  • Волинська область – 14544 випадки
  • Дніпропетровська область –16169 випадків
  • Донецька область – 12367 випадків
  • Житомирська область – 16200 випадків
  • Закарпатська область – 15470 випадків
  • Запорізька область – 11227 випадків
  • Івано-Франківська область –22047 випадків
  • Київська область – 17918 випадків
  • Кіровоградська область – 2730 випадків
  • Луганська область – 3988 випадків
  • Львівська область – 31639 випадків
  • Миколаївська область – 9027 випадків
  • Одеська область – 26332 випадки
  • Полтавська область – 10617 випадків
  • Рівненська область – 20300 випадків
  • Сумська область – 12776 випадків
  • Тернопільська область – 21332 випадки
  • Харківська область – 39559 випадків
  • Херсонська область – 4622 випадки
  • Хмельницька область – 17439 випадків
  • Черкаська область – 9898 випадків
  • Чернівецька область – 23296 випадків
  • Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 листопада

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

Автор: Маруся Оффон

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