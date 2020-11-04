Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада

- 04 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 4 листопада 2020 року — 420 тисяч 617 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!
З нових хворих — 313 дітей, також у 408 медпрацівників за минулу добу підтвердили коронавірус.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1514 осіб;
- летальних випадків – 199;
- одужало – 7536 осіб;
- здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло – 420 617 осіб;
- одужало – 176 404 особи;
- летальних випадків – 7731;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 40390 випадків
- Вінницька область – 11363 випадки
- Волинська область – 14544 випадки
- Дніпропетровська область –16169 випадків
- Донецька область – 12367 випадків
- Житомирська область – 16200 випадків
- Закарпатська область – 15470 випадків
- Запорізька область – 11227 випадків
- Івано-Франківська область –22047 випадків
- Київська область – 17918 випадків
- Кіровоградська область – 2730 випадків
- Луганська область – 3988 випадків
- Львівська область – 31639 випадків
- Миколаївська область – 9027 випадків
- Одеська область – 26332 випадки
- Полтавська область – 10617 випадків
- Рівненська область – 20300 випадків
- Сумська область – 12776 випадків
- Тернопільська область – 21332 випадки
- Харківська область – 39559 випадків
- Херсонська область – 4622 випадки
- Хмельницька область – 17439 випадків
- Черкаська область – 9898 випадків
- Чернівецька область – 23296 випадків
- Чернігівська область – 9367 випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 листопада
В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.