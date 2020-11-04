Більше 9500 за добу! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 листопада

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В Україні станом на ранок 4 листопада 2020 року — 420 тисяч 617 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий рекорд!

З нових хворих — 313 дітей, також у 408 медпрацівників за минулу добу підтвердили коронавірус.

Також за останню добу:

госпіталізовано – 1514 осіб;

летальних випадків – 199;

одужало – 7536 осіб;

здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 420 617 осіб;

одужало – 176 404 особи;

летальних випадків – 7731;

проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 40390 випадків

Вінницька область – 11363 випадки

Волинська область – 14544 випадки

Дніпропетровська область –16169 випадків

Донецька область – 12367 випадків

Житомирська область – 16200 випадків

Закарпатська область – 15470 випадків

Запорізька область – 11227 випадків

Івано-Франківська область –22047 випадків

Київська область – 17918 випадків

Кіровоградська область – 2730 випадків

Луганська область – 3988 випадків

Львівська область – 31639 випадків

Миколаївська область – 9027 випадків

Одеська область – 26332 випадки

Полтавська область – 10617 випадків

Рівненська область – 20300 випадків

Сумська область – 12776 випадків

Тернопільська область – 21332 випадки

Харківська область – 39559 випадків

Херсонська область – 4622 випадки

Хмельницька область – 17439 випадків

Черкаська область – 9898 випадків

Чернівецька область – 23296 випадків

Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 листопада

В МОЗ нагадують: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.