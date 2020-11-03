Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 листопада

- 03 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 3 листопада 2020 року — 411 тисяч 093 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 8 899 людей — це новий рекорд!
За добу серед дітей – 346 нових випадків, 401 новий випадок коронавірусу за минулу добу підтверджено у медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1207 осіб;
- летальних випадків – 157;
- одужало – 5 100 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 56 348, методом ІФА — 21 530). Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 411 093 особи;
- одужало – 168 868 осіб;
- летальних випадків – 7 532;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 листопада
Дані по областях:
- м. Київ – 39534 випадки
- Вінницька область – 11096 випадків
- Волинська область – 14234 випадки
- Дніпропетровська область – 15729 випадків
- Донецька область – 11731 випадок
- Житомирська область – 1583 випадки
- Закарпатська область – 15187 випадків
- Запорізька область – 10797 випадків
- Івано-Франківська область – 21596 випадків
- Київська область – 17535 випадків
- Кіровоградська область – 2677 випадків
- Луганська область – 3881 випадок
- Львівська область – 31134 випадки
- Миколаївська область – 8736 випадків
- Одеська область –25785 випадків
- Полтавська область – 10190 випадків
- Рівненська область – 19998 випадків
- Сумська область – 12409 випадків
- Тернопільська область – 21186 випадків
- Харківська область – 38709 випадків
- Херсонська область – 4424 випадки
- Хмельницька область – 16928 випадків
- Черкаська область – 9670 випадків
- Чернівецька область – 22881 випадок
- Чернігівська область – 9213 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.