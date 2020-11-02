Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 листопада

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В Україні станом на ранок 2 листопада 2020 року — 402 тисячі 194 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Харківській (817 випадків) області, м. Київ (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 7 375 людей (+69 людей за минулу добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 163 768 пацієнтів (+2 327 людей за минулу добу).

На ранок 2 листопада в Україні 231 051 людина продовжують лікуватися від коронавірусу.

В Україні за минулу добу проведено 36 587 тестувань на коронавірус, з яких 31 662 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 4 925 ІФА-тестів на антитіла. Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

За добу госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 801 особу з підтвердженим діагнозом Covid-19 (госпіталізації підлягають люди з важким та середньо важким перебігом хвороби).

Дані по областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 38 745 осіб інфіковані за весь час (+507 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).



2. Харківська область — 37 997 (+817).



3. Львівська область — 30 700 (+464).



4. Одеська область — 25 325 (+331).



5. Чернівецька область — 22 485 (+418).



6. Івано-Франківська область — 21 169 (+376).



7. Тернопільська область — 20 963 (+155).



8. Рівненська область — 19 573 (+200).



9. Київська область — 17 175 (+359).



10. Хмельницька область — 16 422 (+274).



11. Дніпропетровська область — 15 411 (+145).



12. Житомирська область — 15 363 (+398).



13. Закарпатська область — 14 911 (+216).



13. Волинська область — 13 983 (+199).



15. Сумська область — 12 071 (+147).



16. Донецька область — 11 235 (+298).



17. Вінницька область — 10 789 (+214).



18. Запорізька область — 10 370 (+258).



19. Полтавська область — 9852 (+113).



20. Черкаська область — 9422 (+117).



21. Чернігівська область — 9052 (+187).



22. Миколаївська область — 8495 (+351).



23. Херсонська область — 4270 (+117).



24. Луганська область — 3760 (+47).



25. Кіровоградська область — 2656 (+46).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 листопада у світі 46,8 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. +436 тисяч нових випадків за добу.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 листопада