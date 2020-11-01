Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 листопада

- 01 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 1 листопада 2020 року — 395 тисяч 440 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу виявили 7 959 нових випадків. Всього від коронавірусу в Україні померли 7 306 людей (+110 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 161 441 (+2 513). Досі хворіють: 226 693.
По областях (за кількістю інфікованих):
- Місто Київ — 38 238 осіб інфіковані за весь час (+689 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 37 180 (+883).
- Львівська область — 30 236 (+408).
- Одеська область — 24 994 (+371).
- Чернівецька область — 22 067 (+409).
- Тернопільська область — 20 808 (+139).
- Івано-Франківська область — 20 793 (+401).
- Рівненська область — 19 373 (+215).
- Київська область — 16 816 (+352).
- Хмельницька область — 16 148 (+424).
- Дніпропетровська область — 15 266 (+195).
- Житомирська область — 14 965 (+708).
- Закарпатська область — 14 695 (+225).
- Волинська область — 13 784 (+230).
- Сумська область — 11 924 (+174).
- Донецька область — 10 937 (+545).
- Вінницька область — 10 575 (+233).
- Запорізька область — 10 112 (+203).
- Полтавська область — 9739 (+176).
- Черкаська область — 9305 (+148).
- Чернігівська область — 8865 (+102).
- Миколаївська область — 8144 (+362).
- Херсонська область — 4153 (+193).
- Луганська область — 3713 (+78).
- Кіровоградська область — 2610 (+96).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.