Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 листопада

01 лист. 2020
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В Україні станом на ранок 1 листопада 2020 року — 395 тисяч 440 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу виявили 7 959 нових випадків. Всього від коронавірусу в Україні померли 7 306 людей (+110 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 161 441 (+2 513). Досі хворіють: 226 693.

По областях (за кількістю інфікованих):
  • Місто Київ — 38 238 осіб інфіковані за весь час (+689 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Харківська область — 37 180 (+883).
  • Львівська область — 30 236 (+408).
  • Одеська область — 24 994 (+371).
  • Чернівецька область — 22 067 (+409).
  • Тернопільська область — 20 808 (+139).
  • Івано-Франківська область — 20 793 (+401).
  • Рівненська область — 19 373 (+215).
  • Київська область — 16 816 (+352).
  • Хмельницька область — 16 148 (+424).
  • Дніпропетровська область — 15 266 (+195).
  • Житомирська область — 14 965 (+708).
  • Закарпатська область — 14 695 (+225).
  • Волинська область — 13 784 (+230).
  • Сумська область — 11 924 (+174).
  • Донецька область — 10 937 (+545).
  • Вінницька область — 10 575 (+233).
  • Запорізька область — 10 112 (+203).
  • Полтавська область — 9739 (+176).
  • Черкаська область — 9305 (+148).
  • Чернігівська область — 8865 (+102).
  • Миколаївська область — 8144 (+362).
  • Херсонська область — 4153 (+193).
  • Луганська область — 3713 (+78).
  • Кіровоградська область — 2610 (+96).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Майже 9 тисяч! Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 жовтня

Автор: NNS - Національна служба новин

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