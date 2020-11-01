Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 листопада

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В Україні станом на ранок 1 листопада 2020 року — 395 тисяч 440 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу виявили 7 959 нових випадків. Всього від коронавірусу в Україні померли 7 306 людей (+110 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 161 441 (+2 513). Досі хворіють: 226 693.

По областях (за кількістю інфікованих):

Місто Київ — 38 238 осіб інфіковані за весь час (+689 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 37 180 (+883).

Львівська область — 30 236 (+408).

Одеська область — 24 994 (+371).

Чернівецька область — 22 067 (+409).

Тернопільська область — 20 808 (+139).

Івано-Франківська область — 20 793 (+401).

Рівненська область — 19 373 (+215).

Київська область — 16 816 (+352).

Хмельницька область — 16 148 (+424).

Дніпропетровська область — 15 266 (+195).

Житомирська область — 14 965 (+708).

Закарпатська область — 14 695 (+225).

Волинська область — 13 784 (+230).

Сумська область — 11 924 (+174).

Донецька область — 10 937 (+545).

Вінницька область — 10 575 (+233).

Запорізька область — 10 112 (+203).

Полтавська область — 9739 (+176).

Черкаська область — 9305 (+148).

Чернігівська область — 8865 (+102).

Миколаївська область — 8144 (+362).

Херсонська область — 4153 (+193).

Луганська область — 3713 (+78).

Кіровоградська область — 2610 (+96).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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