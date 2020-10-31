Майже 9 тисяч! Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 жовтня

- 31 жовт. 2020
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31 жовтня (станом на 9:00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних (+155 за добу), 158 928 пацієнтів одужали. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Це рекорд за весь час. Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 10 342 випадки;
- Волинська область — 13 554 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 071 випадок;
- Донецька область — 10 392 випадки;
- Житомирська область — 14 257 випадків;
- Закарпатська область — 14 470 випадків;
- Запорізька область — 9 909 випадків;
- Івано-Франківська область — 20 392 випадки;
- Кіровоградська область — 2 514 випадків;
- м. Київ — 37 549 випадків;
- Київська область — 16 464 випадки;
- Львівська область — 29 828 випадків;
- Луганська область — 3 635 випадків;
- Миколаївська область — 7 782 випадки;
- Одеська область — 24 623 випадки;
- Полтавська область — 9 563 випадки;
- Рівненська область — 19 158 випадків;
- Сумська область — 11 750 випадків;
- Тернопільська область — 20 669 випадків;
- Харківська область — 36 297 випадків;
- Херсонська область — 3 960 випадків;
- Хмельницька область — 15 724 випадки;
- Чернівецька область — 21 658 випадків;
- Черкаська область — 9 157 випадків;
- Чернігівська область — 8 763 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 жовтня до Центру надійшло 9 328 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 462 114 повідомлень про підозру на COVID-19.