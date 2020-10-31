Майже 9 тисяч! Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 жовтня

31 жовт. 2020
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31 жовтня (станом на 9:00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних (+155 за добу), 158 928 пацієнтів одужали.  Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Це рекорд за весь час. Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Вінницька область — 10 342 випадки;
  • Волинська область — 13 554 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 071 випадок;
  • Донецька область — 10 392 випадки;
  • Житомирська область — 14 257 випадків;
  • Закарпатська область — 14 470 випадків;
  • Запорізька область — 9 909 випадків;
  • Івано-Франківська область — 20 392 випадки;
  • Кіровоградська область — 2 514 випадків;
  • м. Київ — 37 549 випадків;
  • Київська область — 16 464 випадки;
  • Львівська область — 29 828 випадків;
  • Луганська область — 3 635 випадків;
  • Миколаївська область — 7 782 випадки;
  • Одеська область — 24 623 випадки;
  • Полтавська область — 9 563 випадки;
  • Рівненська область — 19 158 випадків;
  • Сумська область — 11 750 випадків;
  • Тернопільська область — 20 669 випадків;
  • Харківська область — 36 297 випадків;
  • Херсонська область — 3 960 випадків;
  • Хмельницька область — 15 724 випадки;
  • Чернівецька область — 21 658 випадків;
  • Черкаська область — 9 157 випадків;
  • Чернігівська область — 8 763 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 жовтня до Центру надійшло 9 328 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 462 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 жовтня

Автор: NNS - Національна служба новин

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