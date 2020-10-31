Майже 9 тисяч! Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 жовтня

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31 жовтня (станом на 9:00) в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних (+155 за добу), 158 928 пацієнтів одужали. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Це рекорд за весь час. Загалом проведено 3 271 961 тестування методом ПЛР. За добу одужали 3 902 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 10 342 випадки;

Волинська область — 13 554 випадки;

Дніпропетровська область — 15 071 випадок;

Донецька область — 10 392 випадки;

Житомирська область — 14 257 випадків;

Закарпатська область — 14 470 випадків;

Запорізька область — 9 909 випадків;

Івано-Франківська область — 20 392 випадки;

Кіровоградська область — 2 514 випадків;

м. Київ — 37 549 випадків;

Київська область — 16 464 випадки;

Львівська область — 29 828 випадків;

Луганська область — 3 635 випадків;

Миколаївська область — 7 782 випадки;

Одеська область — 24 623 випадки;

Полтавська область — 9 563 випадки;

Рівненська область — 19 158 випадків;

Сумська область — 11 750 випадків;

Тернопільська область — 20 669 випадків;

Харківська область — 36 297 випадків;

Херсонська область — 3 960 випадків;

Хмельницька область — 15 724 випадки;

Чернівецька область — 21 658 випадків;

Черкаська область — 9 157 випадків;

Чернігівська область — 8 763 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 жовтня до Центру надійшло 9 328 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 462 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 жовтня