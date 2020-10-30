Рекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 жовтня

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В Україні станом на ранок 30 жовтня 2020 року — 378 тисяч 729 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 8 312 людей — це новий рекорд!

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві - 741, в Харківській - 659, Хмельницькій - 521, Одеській – 493 та Донецькій – 466 областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 7 041 людей (+173 осіб за минулу добу — це також рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 155 026 пацієнтів (+3394 людини за добу).

На ранок 30 жовтня в Україні 216 662 людини продовжують лікуватися від коронавірусу.

В Україні за минулу добу проведено 78 489 тестувань на коронавірус, з яких 47 842 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 30 647 ІФА-тестів на антитіла. Увага! Позитивні результати ІФА-тестів не включаються в статистику. Пацієнт потрапляє у статистику лише після позитивного ПЛР-тесту.

Дані по областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 36 768 (+741).



2. Харківська область — 35 675 (+659).



3. Львівська область — 29 314 (+425).



4. Одеська область — 24 116 (+493).



5. Чернівецька область — 21 273 (+367).



6. Тернопільська область — 20 411 (+300).



7. Івано-Франківська область — 19 981 (+385).



8. Рівненська область — 18 857 (+339).



9. Київська область — 16 119 (+339).



10. Хмельницька область — 15 227 (+521).



11. Дніпропетровська область — 14 655 (+354).



12. Закарпатська область — 14 158 (+316).



13. Житомирська область — 13 866 (+348).



13. Волинська область — 13 326 (+237).



15. Сумська область — 11 508 (+270).



16. Вінницька область — 10 115 (+216).



17. Донецька область — 9643 (+466).



18. Запорізька область — 9567 (+356).



19. Полтавська область — 9220 (+290).



18. Черкаська область — 8952 (+217).



21. Чернігівська область — 8631 (+182).



22. Миколаївська область — 7574 (+124).



23. Херсонська область — 3800 (+184).



24. Луганська область — 3575 (+93).



25. Кіровоградська область — 2398 (+90).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 30 жовтня до Центру надійшло 9 102 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 452 786 повідомлень про підозру на COVID-19

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Станом на ранок 30 жовтня у світі 45,3 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. +545 тисяч нових випадків за добу — рекорд!