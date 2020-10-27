В Україні почалася вакцинація від грипу

Завантажте мобільний додаток сайту

До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ, передає NNS.

Як розповів Ляшко, найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

«Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19»,

— зазначив Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна); 45 тисяч доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна); 120 тисяч доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна).

В МОЗ зазначають, що протиепідемічні заходи для безпечного проведення імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 визначені постановою головного державного санітарного лікаря України від 22.04.2020 №13.

Також в МОЗ нагадали, що минулого епідсезону в Україні вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Читайте ще: Відмова носити маску може бути пов'язана з антисоціальними рисами - дослідження