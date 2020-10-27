Відмова носити маску може бути пов'язана з антисоціальними рисами - дослідження

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Люди, які повідомляли про "антисоціальні риси", як-от низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості і ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носили маску і дотримувалися соціальної дистанції під час пандемії COVID-19. Це виявили дослідники з Державного університету Лондріна в Бразилії, пише УП Життя, передає NNS.

"Наші результати показали, що антисоціальні риси безпосередньо пов'язані з більш низьким дотриманням заходів безпеки",

- зазначають автори дослідження.

У цьому випадку "антисоціальність" стосується рис, які зазвичай присутні у людей з діагнозом антисоціального розладу особистостості, який, відповідно до Американської психологічної асоціації, визначають як "хронічну і повсюдну схильність ігнорувати і порушувати права інших".

Для цього розладу характерне неодноразове порушення закону і експлуатація інших, а також такі риси характеру, як брехливість, імпульсивність, агресивність, безрозсудне нехтування своєю безпекою та безпекою інших, а також безвідповідальність.

Людям з психічним захворюванням часто не вистачає відчуття провини, докорів сумління і співчуття.

"Ці риси пояснюють, принаймні частково, причину, через яку люди продовжують не дотримуватися заходів безпеки навіть при збільшенні числа випадків захворювання і смертей",

- пишуть автори дослідження.

Для дослідження опитали понад 1500 дорослих в Бразилії протягом 15 тижнів під час пандемії (з 21 березня по 29 червня).

Люди заповнювали анкету, призначену для вимірювання різних особистісних якостей, таких як співчуття, черствість, ризикована поведінка, безвідповідальність, імпульсивність, ворожість і маніпулятивність.

Учасники також відповіли на питання про те, наскільки добре вони дотримуються заходів безпеки під час пандемії COVID-19, зокрема, гігієни рук і соціального дистанціювання.

Ця частина опитування включала конкретне питання про носіння масок: "Як ви думаєте, чи потрібно носити маску (яка прикриває ніс і рот) в Бразилії?"

Чому деякі типи особистості вважають, що можуть нехтувати заходами профілактики?

Автори дослідження підозрюють, що люди з низьким рівнем емпатії і антисоціальними нахилами можуть менше турбуватися про те, що наражають себе та інших на ризик.

Ще одне дослідження в США стверджує, що ті, хто демонструє високий рівень антисоціальних рис, з більшою ймовірністю будуть підтримувати поведінку, яка "свідомо наражатиме інших на небезпеку".

З іншого боку, співчутливі люди вважають, що їхня соціальна відповідальність полягає в самоізоляції, дотриманні гігієни рук та носінні маски, пишуть автори дослідження в Бразилії