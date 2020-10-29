Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 жовтня

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29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних (+113 за добу), 151 632 пацієнти одужали (+2 990). Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і Телеграм-канал Блискавка.

За добу зафіксовано 7 342 нових випадків коронавірусу. З них у 287 дітей та у 363 медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 976 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19 (госпіталізації підлягають люди з важким та середньо важким перебігом хвороби).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Місто Київ — 36 027 осіб інфіковані за весь час (+577 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Харківська область — 35 016 (+575).

Львівська область — 28 889 (+405).

Одеська область — 23 623 (+416).

Чернівецька область — 20 906 (+397).

Тернопільська область — 20 111 (+293).

Івано-Франківська область — 19 596 (+349).

Рівненська область — 18 518 (+219).

Київська область — 15 780 (+315).

Хмельницька область — 14 706 (+478).

Дніпропетровська область — 14 301 (+386).

Закарпатська область — 13 842 (+271).

Житомирська область — 13 518 (+364).

Волинська область — 13 089 (+218).

Сумська область — 11 238 (+264).

Вінницька область — 9899 (+202).

Запорізька область — 9211 (+359).

Донецька область — 9177 (+153).

Полтавська область — 8930 (+291).

Черкаська область — 8735 (+196).

Чернігівська область — 8449 (+157).

Миколаївська область — 7450 (+133).

Херсонська область — 3616 (+162).

Луганська область — 3482 (+66).

Кіровоградська область — 2308 (+96).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 жовтня