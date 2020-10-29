Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 жовтня

- 29 жовт. 2020
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29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних (+113 за добу), 151 632 пацієнти одужали (+2 990). Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України і Телеграм-канал Блискавка.
За добу зафіксовано 7 342 нових випадків коронавірусу. З них у 287 дітей та у 363 медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 976 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19 (госпіталізації підлягають люди з важким та середньо важким перебігом хвороби).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Місто Київ — 36 027 осіб інфіковані за весь час (+577 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Харківська область — 35 016 (+575).
- Львівська область — 28 889 (+405).
- Одеська область — 23 623 (+416).
- Чернівецька область — 20 906 (+397).
- Тернопільська область — 20 111 (+293).
- Івано-Франківська область — 19 596 (+349).
- Рівненська область — 18 518 (+219).
- Київська область — 15 780 (+315).
- Хмельницька область — 14 706 (+478).
- Дніпропетровська область — 14 301 (+386).
- Закарпатська область — 13 842 (+271).
- Житомирська область — 13 518 (+364).
- Волинська область — 13 089 (+218).
- Сумська область — 11 238 (+264).
- Вінницька область — 9899 (+202).
- Запорізька область — 9211 (+359).
- Донецька область — 9177 (+153).
- Полтавська область — 8930 (+291).
- Черкаська область — 8735 (+196).
- Чернігівська область — 8449 (+157).
- Миколаївська область — 7450 (+133).
- Херсонська область — 3616 (+162).
- Луганська область — 3482 (+66).
- Кіровоградська область — 2308 (+96).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.