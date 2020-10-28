Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 жовтня

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В Україні станом на ранок 28 жовтня 2020 року — 363 тисяч 075 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу, 27 жовтня, в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 7 474 людей.

Найбільше хворих за добу виявили у Харківській (635), Одеській областях (567), Києві (563), Дніпропетровській (497) та Львівській (398) областях.

А найменше у Кіровоградській та Луганській областях — 55 і 95 випадків відповідно.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 755 людей (+165 осіб за добу — це рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 148 642 пацієнта (+3 306 людей за добу — також рекорд!).

На ранок 28 жовтня в Україні 207 678 людей продовжують лікуватися від коронавірусу.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 35 450 (+563).



2. Харківська область — 34 441 (+635).



3. Львівська область — 28 484 (+398).



4. Одеська область — 23 207 (+567).



5. Чернівецька область — 20 509 (+392).



6. Тернопільська область — 19 818 (+296).



7. Івано-Франківська область — 19 247 (+332).



8. Рівненська область — 18 299 (+296).



9. Київська область — 15 465 (+309).



10. Хмельницька область — 14 228 (+383).



11. Дніпропетровська область — 13 915 (+497).



12. Закарпатська область — 13 571 (+226).



13. Житомирська область — 13 154 (+276).



13. Волинська область — 12 871 (+236).



15. Сумська область — 10 974 (+164).



16. Вінницька область — 9697 (+191).



17. Донецька область — 9024 (+205).



18. Запорізька область — 8852 (+389).



19. Полтавська область — 8639 (+289).



18. Черкаська область — 8539 (+238).



21. Чернігівська область — 8292 (+209).



22. Миколаївська область — 7317 (+123).



23. Херсонська область — 3454 (+110).



24. Луганська область — 3416 (+95).



25. Кіровоградська область — 2212 (+55).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

В Україні за минулу добу проведено 70 592 тестування на коронавірус, з яких 41 947 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 28 645 ІФА-тестів на антитіла.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 жовтня

28 жовтня у світі 44,2 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. +459 тисяч нових випадків за добу.

Як уберегтися?

По-перше, пише Громадське, не панікуйте. По-друге, дотримуйтеся рекомендацій. Адже COVID-19 відносно нове захворювання, яке вперше зафіксували лише наприкінці 2019 року, тому ні спеціальних ліків, ні вакцини немає. Ми можемо лише стримувати масштаби поширення захворювання.

Уникайте скупчень людей, у громадських місцях (магазини, громадський транспорт) носіть захисну маску, не торкайтеся руками обличчя, дотримуйтеся безпечної дистанції не менше, ніж 1,5 м одне від одного, а також часто мийте руки та користуйтеся антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.