Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 жовтня

- 28 жовт. 2020
- Перегляди: 719
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 28 жовтня 2020 року — 363 тисяч 075 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу, 27 жовтня, в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 7 474 людей.
Найбільше хворих за добу виявили у Харківській (635), Одеській областях (567), Києві (563), Дніпропетровській (497) та Львівській (398) областях.
А найменше у Кіровоградській та Луганській областях — 55 і 95 випадків відповідно.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 755 людей (+165 осіб за добу — це рекорд!).
Одужали від коронавірусу в Україні 148 642 пацієнта (+3 306 людей за добу — також рекорд!).
На ранок 28 жовтня в Україні 207 678 людей продовжують лікуватися від коронавірусу.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- 1. Місто Київ — 35 450 (+563).
- 2. Харківська область — 34 441 (+635).
- 3. Львівська область — 28 484 (+398).
- 4. Одеська область — 23 207 (+567).
- 5. Чернівецька область — 20 509 (+392).
- 6. Тернопільська область — 19 818 (+296).
- 7. Івано-Франківська область — 19 247 (+332).
- 8. Рівненська область — 18 299 (+296).
- 9. Київська область — 15 465 (+309).
- 10. Хмельницька область — 14 228 (+383).
- 11. Дніпропетровська область — 13 915 (+497).
- 12. Закарпатська область — 13 571 (+226).
- 13. Житомирська область — 13 154 (+276).
- 13. Волинська область — 12 871 (+236).
- 15. Сумська область — 10 974 (+164).
- 16. Вінницька область — 9697 (+191).
- 17. Донецька область — 9024 (+205).
- 18. Запорізька область — 8852 (+389).
- 19. Полтавська область — 8639 (+289).
- 18. Черкаська область — 8539 (+238).
- 21. Чернігівська область — 8292 (+209).
- 22. Миколаївська область — 7317 (+123).
- 23. Херсонська область — 3454 (+110).
- 24. Луганська область — 3416 (+95).
- 25. Кіровоградська область — 2212 (+55).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
В Україні за минулу добу проведено 70 592 тестування на коронавірус, з яких 41 947 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 28 645 ІФА-тестів на антитіла.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 жовтня
28 жовтня у світі 44,2 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. +459 тисяч нових випадків за добу.
Як уберегтися?
По-перше, пише Громадське, не панікуйте. По-друге, дотримуйтеся рекомендацій. Адже COVID-19 відносно нове захворювання, яке вперше зафіксували лише наприкінці 2019 року, тому ні спеціальних ліків, ні вакцини немає. Ми можемо лише стримувати масштаби поширення захворювання.
Уникайте скупчень людей, у громадських місцях (магазини, громадський транспорт) носіть захисну маску, не торкайтеся руками обличчя, дотримуйтеся безпечної дистанції не менше, ніж 1,5 м одне від одного, а також часто мийте руки та користуйтеся антисептиком. Якщо ви відчуваєте ознаки захворювання, зверніться до сімейного лікаря та самоізолюйтеся.