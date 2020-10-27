Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 жовтня

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В Україні станом на ранок 27 жовтня 2020 року — 355 тисяч 601 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Києві (525), Харківській (556), Львівській (478), Одеській (461), Чернівецькій (389), Хмельницькій (363), Житомирській (345) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 590 людей (+126 осіб за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 145 336 пацієнтів (+2799 людей за добу).

На ранок 27 жовтня в Україні 203 675 активно хворих на коронавірус людей.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 34 887 (+525).



2. Харківська область — 33 806 (+556).



3. Львівська область — 28 086 (+478).



4. Одеська область — 22 640 (+461).



5. Чернівецька область — 20 117 (+389).



6. Тернопільська область — 19 522 (+261).



7. Івано-Франківська область — 18 915 (+325).



8. Рівненська область — 18 003 (+273).



9. Київська область — 15 156 (+311).



10. Хмельницька область — 13 845 (+363).



11. Дніпропетровська область — 13 418 (+274).



12. Закарпатська область — 13 345 (+201).



13. Житомирська область — 12 878 (+345).



13. Волинська область — 12 635 (+232).



15. Сумська область — 10 810 (+205).



16. Вінницька область — 9506 (+105).



17. Донецька область — 8819 (+118).



18. Запорізька область — 8463 (+331).



19. Полтавська область — 8350 (+294).



18. Черкаська область — 8301 (+154).



21. Чернігівська область — 8083 (+112).



22. Миколаївська область — 7194 (+125).



23. Херсонська область — 3344 (+108).



24. Луганська область — 3321 (+88).



25. Кіровоградська область — 2157 (+43).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667 повідомлень про підозру на COVID-19.

В Україні за минулу добу проведено 56 710 тестувань на коронавірус, з яких 33 361 тест методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 23 349 ІФА-тестів на антитіла.

27 жовтня у світі 43,7 мільйони людей були інфіковані коронавірусом. +411 тисяч нових випадків за добу.