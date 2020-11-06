У МОЗ назвали фейком інформацію про створення "чорних" зон карантину в Україні

- 06 лист. 2020
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У Міністерстві охорони здоров'я назвали фейком інформацію про створення так званих чорних зон карантину з найжорсткішими обмеженнями. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Громадське, інформує NNS.
Степанов запевнив, що запровадження «чорних» зон не обговорювали, це «фейк» і «нісенітниця».
«Жодних "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати»,
— заявив Степанов.
Що за «чорні» зони?
Про їх запровадження у своєму Telegram-каналі спершу написала журналістка Соня Кошкіна. Вона посилалася на результати наради в президента та зазначала те, що повного локдауну не буде, але влада хоче запровадити 5 зону карантину — «чорну». За словами журналістки, назва умовна, але в такому регіоні начебто планувався «місцевий локдаун із зупинкою всього».
Наразі в Україні діє адаптивний карантин, згідно з яким регіони поділяють на чотири карантинні зони за рівнем поширення COVID-19.
А посилювати обмеження взагалі планують?
МОЗ подумує над введенням карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У відомстві хочуть, щоб у суботу та неділю не працювало нічого, крім об’єктів критичної інфраструктури, як-от продуктових магазинів.
Навіщо такий карантин? Степанов пояснює, що це зменшить контакти між людьми та допоможе розірвати ланцюг передачі коронавірусу.