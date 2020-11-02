Книга про Стуса, яку заборонили чрез Медведчука, вийшла з рішенням суду на форзацах (фото)

- 02 лист. 2020
- Перегляди: 154
Завантажте мобільний додаток сайту
Видавництво “Vivat” випустило новий наклад книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, розмістивши на її форзацах рішення Дарницького райсуду Києва щодо її заборони. Як пише Укрінформ, про це повідомила генеральний директор видавництва "Vivat" Юлія Орлова у Фейсбуці, передає NNS.
“Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз. ... На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані”,
- написала Орлова.
Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».
Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.
Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.
У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду.
Виходячи з того, що вже було розповсюджено майже 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.
Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані про справу Василя Стуса. Ткаченко додав, що, поки справа буде в апеляції, особисто закупить частину накладу для національних бібліотек.
Читайте ще: Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса (фото)
Передісторія:
- Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.
- Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.
- Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.
- Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.
- За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна та відстоює російські інтереси в Україні.