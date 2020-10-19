Суд заборонив поширювати книгу про Стуса без дозволу Медведчука: тираж миттєво розкупили

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Дарницький районний суд м. Києва заборонив поширювати надрукований тираж книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктор Медведчука. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс.

"Заборонити Кіпіані... поширювати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса"... до усунення порушеного майнового права Медведчука, заборонити Кіпіані та ТОВ видавництво Vivat поширення інформації, пов'язаної з книгою... в пресі, радіо, на телебаченні, в мережі інтернет та ЗМІ",

- йдеться в рішенні Дарницького суду, оприлюдненому в понеділок 19 жовтня.

Це рішення ще можна оскаржити протягом 30 днів.

Пізніше стало відомо, що після рішення весь наявний тираж книги миттєво розкупили. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

«Книг вже немає в наявності, усі розкупили за лічені хвилини»,

— повідомила «Бабелю» представниця видавництва Vivat Катерина Аврамчук.

За її словами, загалом у продажу було близько 20 тисяч книг. Останні розкупили після рішення суду. Аврамчук каже, що продані екземпляри у покупців не вилучатимуть.

Нагадаємо, Медведчук подав позов до суду про захист честі, гідності й ділової репутації та попросив суд заборонити видання (виготовлення) і розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та розповсюдження будь-якої інформації про книгу в ЗМІ й в інтернеті. Також він просив стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору.

Крім того, Медведчук просив визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу і визнанні Стуса винним, коли сам Стус свою провину заперечував.