В «Слузі народу» розповіли, за яких умов відправлять Авакова у відставку (відео)

Народний депутат від «Слуги народу» і заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, за яких умов нинішнього міністра внутрінішх справ Арсена Авакова можуть відправити у відставку. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

«Я вважаю, що Аваков перебуває на своєму місці. Я готовий проголосувати за зміну міністра Авакова на будь-якого іншого можливого кандидата, якщо буде позиція відповідна президента України. Тобто я в першу чергу буду спиратися на це. І, по-друге, треба, щоб у нас була достойна кандидатура, яка зможе точно керувати МВС. Однозначно, є претензії, але треба кандидатуру для того, щоб змінити міністра. Не можна просто міняти ні на кого»,