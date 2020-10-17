У України вкрали майже всю державну землю – голова Держкадастру

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Як повідомлялося раніше, під час участі в Національному земельному форумі в межах робочої поїздки на Чернігівщину президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».

Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку.

За словами Глави держави, загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі.

«Ми повертаємо землі людям. З центру – на місця. Це логічно й справедливо. Важливо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності. І це – гарантія, що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі»,

– розповів Володимир Зеленський.

В той же час стало відомо, що у України вкрали майже всю державну землю. Таку шокуючу заяву зробив Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, - повідомляє NNS з посиланням на офіційний сайт президента.

Лещенко повідомив, що в Україні більше немає 10,4 млн га землі державної форми власності сільськогосподарського призначення, як раніше стверджувалося.

«Це була брехня. Вводили в оману і стверджували, що є ця земля у держави»,

– зазначив він.

Нині, за його словами, у державній власності перебуває лише понад 2 млн га землі, які указом Президента України передаються у власність громадам. Після передачі земель ОТГ у держави залишається всього 750 тис. га на акті постійного користування (землі Академії наук, Міноборони, Пенітенціарної служби тощо), щодо яких зараз здійснюється інвентаризація та присвоюються кадастрові номери з метою недопущення виведення у приватну власність.

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