Засідання ради НБУ скасували. Що відомо?

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Засідання ради Національного банку України, призначене на 16 жовтня, скасовано. Таку інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердив член ради Віктор Козюк, інформує NNS.

За його словами, скасування сталося через технічні причини, проте більшою інформацією він не може поділитися.

"Одразу зазначу, що я був готовий брати участь у засіданні дистанційно",

— наголосив Козюк.

До порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт "різне". Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Василь Горбаль, попри те, що договір із нинішнім аудитором НБУ - Ernst&Young – було підписано у 2019 році на наступні п'ять років, закон про центробанк передбачає щорічне затвердження аудитора до 5 листопада. Другий пункт порядку денного - "різне", за його словами, є стандартним для засідань Ради.

Деякі ЗМІ напередодні засідання стверджували, що на ньому могло бути порушене питання про звільнення першого заступника глави НБУ Катерини Рожкової, якій нещодавно Рада оголосила догану й висловила недовіру, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадуємо:

5 жовтня рада НБУ висловила недовіру і оголосила догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Рожкова вважає, що таке рішення рада НБУ прийняла через їхні комунікацій із пресою.

7 жовтня голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що причина догани Рожковій і Сологубу – порушення нормативно-правових актів. А на думку глави НБУ, Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", якої дотримувалися в НБУ.

У МВФ нагадали НБУ, що регулятор повинен дотримуватися принципів управління центробанком, які він розробив спільно з МВФ.

Сама Рожкова в інтерв'ю сказала, що більше місяця не спілкувалася з головою Нацбанку.

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