Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Харкові невідомі розмалювали портретами Василя Стуса офіс міського осередку ОПЗЖ та приймальню його керівника Андрія Лесика. Про це повідомляє громадська організація "Світанок", пише Укрінформ, передає NNS.

"Небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета, та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!"

- йдеться у повідомленні.

На фото з місця події видно, що на будівлі залишили трафаретні малюнки із портретом Василя Стуса та написом: "Заборонена правда - все одно правда".

Також на табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика залишили напис: "Сєпар".

Нагадуємо, 19 жовтня Дарницький суд Києва задовольнив частково позов лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги «Справа Василя Стуса» та заборонив автору і видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука. Книга розкриває правду про кримінальну справу, життя і смерть видатного українського письменника та діяча Василя Стуса.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли поета в 1980 році заарештували вдруге. Медведчука часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час того процесу. Сам він своєї провини не визнає.