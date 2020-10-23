Кількість випадків коронавірусу в Україні зростає, статистика на 23 жовтня

23 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 23 жовтня 2020 року — 330 тисяч 396 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+693), Києві (+635), Одеській області (+571), Хмельницькій області (+471), Житомирській області (+426), Запорізькій області (+402), Тернопільській області (+330), Полтавській області (+316).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 164 людини (+121 летальний випадок від COVID-19 підтверджено за минулу добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 137 578 пацієнтів (+2 680 осіб за добу).

На ранок 23 жовтня в Україні 186 654 активно хворих на коронавірус людей.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

  1. Місто Київ — 33 135 (+635).
  2. Харківська область — 31 592 (+693).
  3. Львівська область — 26 399 (+378).
  4. Одеська область — 21 128 (+571).
  5. Чернівецька область — 18 811 (+249).
  6. Тернопільська область — 18 613 (+330).
  7. Івано-Франківська область — 17 705 (+258).
  8. Рівненська область — 16 985 (+294).
  9. Київська область — 13 958 (+270).
  10. Закарпатська область — 12 541 (+256).
  11. Хмельницька область — 12 413 (+471).
  12. Дніпропетровська область — 12 380 (+312).
  13. Волинська область — 11 792 (+218).
  14. Житомирська область — 11 264 (+426).
  15. Сумська область — 9888 (+158).
  16. Вінницька область — 8923 (+141).
  17. Донецька область — 8160 (+264).
  18. Черкаська область — 7704 (+163).
  19. Чернігівська область — 7582 (+215).
  20. Полтавська область — 7532 (+316).
  21. Запорізька область — 7495 (+402).
  22. Миколаївська область — 6602 (+174).
  23. Луганська область — 2985 (+144).
  24. Херсонська область — 2951 (+107).
  25. Кіровоградська область — 1858 (+72).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: Більше 7 тисяч хворих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 жовтня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 23 жовтня в світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, зафіксовано 1 142 744 летальні випадки й 31 187 227 людей одужали.
Автор: Маруся Оффон

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