Кількість випадків коронавірусу в Україні зростає, статистика на 23 жовтня

- 23 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 23 жовтня 2020 року — 330 тисяч 396 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!
Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+693), Києві (+635), Одеській області (+571), Хмельницькій області (+471), Житомирській області (+426), Запорізькій області (+402), Тернопільській області (+330), Полтавській області (+316).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 164 людини (+121 летальний випадок від COVID-19 підтверджено за минулу добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 137 578 пацієнтів (+2 680 осіб за добу).
На ранок 23 жовтня в Україні 186 654 активно хворих на коронавірус людей.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- Місто Київ — 33 135 (+635).
- Харківська область — 31 592 (+693).
- Львівська область — 26 399 (+378).
- Одеська область — 21 128 (+571).
- Чернівецька область — 18 811 (+249).
- Тернопільська область — 18 613 (+330).
- Івано-Франківська область — 17 705 (+258).
- Рівненська область — 16 985 (+294).
- Київська область — 13 958 (+270).
- Закарпатська область — 12 541 (+256).
- Хмельницька область — 12 413 (+471).
- Дніпропетровська область — 12 380 (+312).
- Волинська область — 11 792 (+218).
- Житомирська область — 11 264 (+426).
- Сумська область — 9888 (+158).
- Вінницька область — 8923 (+141).
- Донецька область — 8160 (+264).
- Черкаська область — 7704 (+163).
- Чернігівська область — 7582 (+215).
- Полтавська область — 7532 (+316).
- Запорізька область — 7495 (+402).
- Миколаївська область — 6602 (+174).
- Луганська область — 2985 (+144).
- Херсонська область — 2951 (+107).
- Кіровоградська область — 1858 (+72).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Більше 7 тисяч хворих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 жовтня
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 23 жовтня в світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема, зафіксовано 1 142 744 летальні випадки й 31 187 227 людей одужали.