Кількість випадків коронавірусу в Україні зростає, статистика на 23 жовтня

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В Україні станом на ранок 23 жовтня 2020 року — 330 тисяч 396 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+693), Києві (+635), Одеській області (+571), Хмельницькій області (+471), Житомирській області (+426), Запорізькій області (+402), Тернопільській області (+330), Полтавській області (+316).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 164 людини (+121 летальний випадок від COVID-19 підтверджено за минулу добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 137 578 пацієнтів (+2 680 осіб за добу).

На ранок 23 жовтня в Україні 186 654 активно хворих на коронавірус людей.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

Місто Київ — 33 135 (+635). Харківська область — 31 592 (+693). Львівська область — 26 399 (+378). Одеська область — 21 128 (+571). Чернівецька область — 18 811 (+249). Тернопільська область — 18 613 (+330). Івано-Франківська область — 17 705 (+258). Рівненська область — 16 985 (+294). Київська область — 13 958 (+270). Закарпатська область — 12 541 (+256). Хмельницька область — 12 413 (+471). Дніпропетровська область — 12 380 (+312). Волинська область — 11 792 (+218). Житомирська область — 11 264 (+426). Сумська область — 9888 (+158). Вінницька область — 8923 (+141). Донецька область — 8160 (+264). Черкаська область — 7704 (+163). Чернігівська область — 7582 (+215). Полтавська область — 7532 (+316). Запорізька область — 7495 (+402). Миколаївська область — 6602 (+174). Луганська область — 2985 (+144). Херсонська область — 2951 (+107). Кіровоградська область — 1858 (+72).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 23 жовтня в світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, зафіксовано 1 142 744 летальні випадки й 31 187 227 людей одужали.