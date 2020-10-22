Україна розробляє вакцину від коронавірусу: скільки коштує і коли буде готова

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Степанов озвучив вартість розробки української вакцини від коронавірусу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на НВ.

Розробка та дослідження української вакцини від коронавірусу обійдеться в більш ніж 100−150 млн. гривень, її в повному обсязі профінансує держава. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це буде коштувати більш ніж 100−150 млн гривень»,

— сказав очільник МОЗ.

За його словами, доклінічну фазу досліджень вже завершено. Вона тривала більш ніж півроку і показала позитивні результати.

«Клінічна фаза буде розпочата за повної підтримки держави з точки зору фінансування. Звичайно, це достатньо тривалий термін, аби закінчити всі без виключення випробування»,

— сказав Степанов.

Тим часом провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров’я України Ольга Голубовська під час пресбрифінгу з розробки вітчизняного препарату 22 жовтня заявила, що на створення української вакцини необхідно від 9 до 12 місяців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Час Дій.

За словами Голубовської, на доклінічному рівні створення вакцини все зроблено дуже добре.

“Про результат говорити рано, але світ входить в епоху вірусних епідемій і пандемій. Ми всі перехворіємо. Навіть якщо хтось вважає, що він перехворів – то ми ще подивимося, як буде далі“,

– уточнила вона.

Президент одного з розробників вакцини – компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що процес її виготовлення є тривалим.

“Він передбачає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже зрозуміло, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19. Ми можемо отримати вакцину через дев’ять місяців – рік“,

– сказав Фаворов.

Він додав, що доклінічні дослідження відбувалися в лабораторних центрах Туреччини, Америки та Франції й довели нейтралізацію вірусу.

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