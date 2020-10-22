Завантажте мобільний додаток сайту

Лікар-інфекціоніст розповіла, коли в Україні покращиться ситуація з коронавірусом. За її словами, в найближчі місяці в країні очікується зростання захворюваності Covid-19, - повідомляє з посиланням на 112.

Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська припускає, що ситуація з коронавірусом в країні покращиться ближче до березня. Однак, до весни в Україні спостерігатиметься зростання інфікованих. Про це Голубовська розповіла під час брифінгу МОЗ у четвер, 22 жовтня.

"У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше (ніхто цього не знає), може бути, ситуація дещо покращиться",

- зазначила Голубовська.

Інфекціоніст зазначила, що коронавірус - це досить тривале захворювання, а пацієнти, які перехворіли інфекцією, можуть перебувати на лікарняному до місяця.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили понад 7 тисяч випадків зараження коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 322 879 випадків інфікування Covid-19. В результаті ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 6 043 людини (+116 за добу), проте 134 898 (+2679) пацієнтів вже одужали. Число активних випадків Covid-19 становить 184 733.