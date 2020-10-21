Чехія посилює карантин: маски у громадських місцях надворі, не виключають закриття магазинів

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Уряд Чехії повернув зобов’язання носити маски у громадських місцях надворі для протидії епідемії коронавірусу. Як пише Європейська правда з посиланням на Novinky, таке рішення схвалили напередодні, передає NNS.

20 жовтня в країні зареєстрували новий "коронавірусний" рекорд - за добу захворіли майже 12 тисяч людей (11 984), з них понад 1500 — у Празі.

Від сьогодні маски стануть обов’язковими у громадських місця надворі, на додачу до приміщень — всюди, де неможливо дотримуватися 2-метрової дистанції з іншими людьми. Водночас, це не обов’язково, якщо люди знаходяться на вулиці разом з членами родини, з якими живуть разом.

Окрім того, зобов’язання про маски поширили і на автомобілі — якщо у ньому знаходяться люди з різних домогосподарств. Раніше вимога діяла тільки щодо громадського транспорту.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула не виключає, що сьогодні оголосять нові заходи — закриття магазинів, які не продають товари першої необхідності, та перукарень.

Також, за інформацією ЗМІ, розглядають запровадження обмежень на пересування громадян, але про повну заборону виходити з дому поки не йдеться.

Нагадаємо, ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб, щоб стримати поширення вірусу. Заходи діятимуть щонайменш до початку листопада.

Минулими вихідними у Празі відбулася антикарантинна акція протесту за участі близько 2000 громадян, яка переросла у сутички з поліцією. Для розгону людей застосували сльозогінний газ і водомет.

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