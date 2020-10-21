Нові рекорди! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 жовтня

- 21 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 21 жовтня 2020 року — 315 тисяч 826 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!
Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Харківській області – 713, Одеській області – 614, Полтавській області – 580, Києві – 559.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 927 людини (+141 особа за добу — це рекорд!).
Одужали від коронавірусу в Україні 132 219 пацієнтів (+2686 осіб за добу).
На ранок 21 жовтня в Україні 177 680 активно хворих на коронавірус людей.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- 1. Місто Київ — 31 869 (+559).
- 2. Харківська область — 30 272 (+713).
- 3. Львівська область — 25 702 (+310).
- 4. Одеська область — 19 957 (+614).
- 5. Чернівецька область — 18 314 (+233).
- 6. Тернопільська область — 17 970 (+232).
- 7. Івано-Франківська область — 17 214 (+227).
- 8. Рівненська область — 16 248 (+244).
- 9. Київська область — 13 419 (+253).
- 10. Закарпатська область — 12 112 (+156).
- 11. Дніпропетровська область — 11 705 (+312).
- 12. Хмельницька область — 11 561 (+322).
- 13. Волинська область — 11 367 (+203).
- 14. Житомирська область — 10 634 (+163).
- 15. Сумська область — 9509 (+188).
- 16. Вінницька область — 8644 (+121).
- 17. Донецька область — 7629 (+240).
- 18. Черкаська область — 7314 (+219).
- 19. Чернігівська область — 7164 (+184).
- 20. Полтавська область — 6880 (+580).
- 21. Запорізька область — 6784 (+168).
- 22. Миколаївська область — 6256 (+203).
- 23. Херсонська область — 2739 (+110).
- 24. Луганська область — 2686 (+110).
- 25. Кіровоградська область — 1697 (+55).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 жовтня
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 жовтня до Центру надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.
На ранок 21 жовтня у світі 41,0 мільйон людей були інфіковані коронавірусом. +381 тисяча нових випадків за добу.