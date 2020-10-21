Нові рекорди! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 жовтня

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В Україні станом на ранок 21 жовтня 2020 року — 315 тисяч 826 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Харківській області – 713, Одеській області – 614, Полтавській області – 580, Києві – 559.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 927 людини (+141 особа за добу — це рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 132 219 пацієнтів (+2686 осіб за добу).

На ранок 21 жовтня в Україні 177 680 активно хворих на коронавірус людей.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 31 869 (+559).

2. Харківська область — 30 272 (+713).

3. Львівська область — 25 702 (+310).

4. Одеська область — 19 957 (+614).

5. Чернівецька область — 18 314 (+233).

6. Тернопільська область — 17 970 (+232).

7. Івано-Франківська область — 17 214 (+227).

8. Рівненська область — 16 248 (+244).

9. Київська область — 13 419 (+253).

10. Закарпатська область — 12 112 (+156).

11. Дніпропетровська область — 11 705 (+312).

12. Хмельницька область — 11 561 (+322).

13. Волинська область — 11 367 (+203).

14. Житомирська область — 10 634 (+163).

15. Сумська область — 9509 (+188).

16. Вінницька область — 8644 (+121).

17. Донецька область — 7629 (+240).

18. Черкаська область — 7314 (+219).

19. Чернігівська область — 7164 (+184).

20. Полтавська область — 6880 (+580).

21. Запорізька область — 6784 (+168).

22. Миколаївська область — 6256 (+203).

23. Херсонська область — 2739 (+110).

24. Луганська область — 2686 (+110).

25. Кіровоградська область — 1697 (+55).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 жовтня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 жовтня до Центру надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 21 жовтня у світі 41,0 мільйон людей були інфіковані коронавірусом. +381 тисяча нових випадків за добу.