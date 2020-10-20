Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 жовтня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 20 жовтня 2020 року — 309 тисяч 107 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (462), Харківській області (446) та на Житомирщині (376).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 786 людини (+113 підтверджених смертей від COVID-19 за добу — це рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 129 533 пацієнтів (+3044 осіб за добу — також рекорд!).

Активних хворих в Україні на ранок 20 жовтня — 173 788.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

Місто Київ — 31 310 осіб інфіковані за весь час (+462 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Харківська область — 29 559 (+446). Львівська область — 25 392 (+289). Одеська область — 19 343 (+264). Чернівецька область — 18 081 (+215). Тернопільська область — 17 738 (+235). Івано-Франківська область — 16 987 (+221). Рівненська область — 16 184 (+150). Київська область — 13 166 (+242). Закарпатська область — 11 956 (+131). Дніпропетровська область — 11 393 (+285). Хмельницька область — 11 239 (+204). Волинська область — 11 164 (+178). Житомирська область — 10 471 (+376). Сумська область — 9321 (+217). Вінницька область — 8523 (+105). Донецька область — 7389 (+256). Черкаська область — 7095 (+203). Чернігівська область — 6980 (+201). Запорізька область — 6616 (+133). Полтавська область — 6300 (+249). Миколаївська область — 6053 (+188). Херсонська область — 2629 (+59). Луганська область — 2576 (+109). Кіровоградська область — 1642 (+51).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня до Центру надійшло 6 039 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 20 жовтня у світі 40,6 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. +338 тисяч нових випадків за добу.