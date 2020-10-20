Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 жовтня

- 20 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 20 жовтня 2020 року — 309 тисяч 107 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (462), Харківській області (446) та на Житомирщині (376).
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 786 людини (+113 підтверджених смертей від COVID-19 за добу — це рекорд!).
Одужали від коронавірусу в Україні 129 533 пацієнтів (+3044 осіб за добу — також рекорд!).
Активних хворих в Україні на ранок 20 жовтня — 173 788.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- Місто Київ — 31 310 осіб інфіковані за весь час (+462 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 29 559 (+446).
- Львівська область — 25 392 (+289).
- Одеська область — 19 343 (+264).
- Чернівецька область — 18 081 (+215).
- Тернопільська область — 17 738 (+235).
- Івано-Франківська область — 16 987 (+221).
- Рівненська область — 16 184 (+150).
- Київська область — 13 166 (+242).
- Закарпатська область — 11 956 (+131).
- Дніпропетровська область — 11 393 (+285).
- Хмельницька область — 11 239 (+204).
- Волинська область — 11 164 (+178).
- Житомирська область — 10 471 (+376).
- Сумська область — 9321 (+217).
- Вінницька область — 8523 (+105).
- Донецька область — 7389 (+256).
- Черкаська область — 7095 (+203).
- Чернігівська область — 6980 (+201).
- Запорізька область — 6616 (+133).
- Полтавська область — 6300 (+249).
- Миколаївська область — 6053 (+188).
- Херсонська область — 2629 (+59).
- Луганська область — 2576 (+109).
- Кіровоградська область — 1642 (+51).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня до Центру надійшло 6 039 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 20 жовтня у світі 40,6 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. +338 тисяч нових випадків за добу.