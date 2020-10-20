Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 жовтня

20 жовт. 2020
Перегляди: 377

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 20 жовтня 2020 року — 309 тисяч 107 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (462), Харківській області (446) та на Житомирщині (376).

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 786 людини (+113 підтверджених смертей від COVID-19 за добу — це рекорд!).

Одужали від коронавірусу в Україні 129 533 пацієнтів (+3044 осіб за добу — також рекорд!).

Активних хворих в Україні на ранок 20 жовтня — 173 788.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

  1. Місто Київ — 31 310 осіб інфіковані за весь час (+462 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Харківська область — 29 559 (+446).
  3. Львівська область — 25 392 (+289).
  4. Одеська область — 19 343 (+264).
  5. Чернівецька область — 18 081 (+215).
  6. Тернопільська область — 17 738 (+235).
  7. Івано-Франківська область — 16 987 (+221).
  8. Рівненська область — 16 184 (+150).
  9. Київська область — 13 166 (+242).
  10. Закарпатська область — 11 956 (+131).
  11. Дніпропетровська область — 11 393 (+285).
  12. Хмельницька область — 11 239 (+204).
  13. Волинська область — 11 164 (+178).
  14. Житомирська область — 10 471 (+376).
  15. Сумська область — 9321 (+217).
  16. Вінницька область — 8523 (+105).
  17. Донецька область — 7389 (+256).
  18. Черкаська область — 7095 (+203).
  19. Чернігівська область — 6980 (+201).
  20. Запорізька область — 6616 (+133).
  21. Полтавська область — 6300 (+249).
  22. Миколаївська область — 6053 (+188).
  23. Херсонська область — 2629 (+59).
  24. Луганська область — 2576 (+109).
  25. Кіровоградська область — 1642 (+51).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня до Центру надійшло 6 039 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 20 жовтня у світі 40,6 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом. +338 тисяч нових випадків за добу.
Автор: Маруся Оффон

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі