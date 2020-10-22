Більше 7 тисяч хворих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 жовтня

- 22 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 22 жовтня 2020 року — 322 тисячі 879 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 7 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!
Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 043 людини (+116 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 134 898 пацієнтів (+2679 осіб за добу).
На ранок 22 жовтня в Україні 181 938 активно хворих на коронавірус людей.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- 1. Місто Київ — 32 500 (+631).
- 2. Харківська область — 30 899 (+627).
- 3. Львівська область — 26 021 (+319).
- 4. Одеська область — 20 557 (+600).
- 5. Чернівецька область — 18 562 (+248).
- 6. Тернопільська область — 18 283 (+313).
- 7. Івано-Франківська область — 17 447 (+233).
- 8. Рівненська область — 16 691 (+263).
- 9. Київська область — 13 688 (+269).
- 10. Закарпатська область — 12 285 (+173).
- 11. Дніпропетровська область — 12 068 (+363).
- 12. Хмельницька область — 11 942 (+381).
- 13. Волинська область — 11 574 (+207).
- 14. Житомирська область — 10 838 (+204).
- 15. Сумська область — 9730 (+221).
- 16. Вінницька область — 8782 (+138).
- 17. Донецька область — 7896 (+267).
- 18. Черкаська область — 7541 (+227).
- 19. Чернігівська область — 7367 (+203).
- 20. Полтавська область — 7216 (+336).
- 21. Запорізька область — 7093 (+309).
- 22. Миколаївська область — 6428 (+172).
- 23. Херсонська область — 2844 (+105).
- 24. Луганська область — 2841 (+155).
- 25. Кіровоградська область — 1786 (+89).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Нові рекорди! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 жовтня
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 22 жовтня у світі 41,4 мільйон людей були інфіковані коронавірусом. +437 тисяч нових випадків за добу — світовий рекорд!