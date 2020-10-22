Більше 7 тисяч хворих за добу: кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 жовтня

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В Україні станом на ранок 22 жовтня 2020 року — 322 тисячі 879 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 053 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — ЦЕ НОВИЙ РЕКОРД!

Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 6 043 людини (+116 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 134 898 пацієнтів (+2679 осіб за добу).

На ранок 22 жовтня в Україні 181 938 активно хворих на коронавірус людей.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

1. Місто Київ — 32 500 (+631).

2. Харківська область — 30 899 (+627).

3. Львівська область — 26 021 (+319).

4. Одеська область — 20 557 (+600).

5. Чернівецька область — 18 562 (+248).

6. Тернопільська область — 18 283 (+313).

7. Івано-Франківська область — 17 447 (+233).

8. Рівненська область — 16 691 (+263).

9. Київська область — 13 688 (+269).

10. Закарпатська область — 12 285 (+173).

11. Дніпропетровська область — 12 068 (+363).

12. Хмельницька область — 11 942 (+381).

13. Волинська область — 11 574 (+207).

14. Житомирська область — 10 838 (+204).

15. Сумська область — 9730 (+221).

16. Вінницька область — 8782 (+138).

17. Донецька область — 7896 (+267).

18. Черкаська область — 7541 (+227).

19. Чернігівська область — 7367 (+203).

20. Полтавська область — 7216 (+336).

21. Запорізька область — 7093 (+309).

22. Миколаївська область — 6428 (+172).

23. Херсонська область — 2844 (+105).

24. Луганська область — 2841 (+155).

25. Кіровоградська область — 1786 (+89).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: Нові рекорди! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 жовтня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 22 жовтня у світі 41,4 мільйон людей були інфіковані коронавірусом. +437 тисяч нових випадків за добу — світовий рекорд!