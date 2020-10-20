Зеленський хоче, щоб на наступних президентських виборах українці голосували онлайн

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Президент Володимир Зеленський хоче, щоб на наступних президентських виборах українці мали можливість проголосувати через інтернет. Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної ради, пише РБК-Україна, передає NNS.

Президент назвав метою України повний перехід на надання послуг онлайн.

"Наша мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті",

- сказав Зеленський.

Також глава країни додав, що перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Нагадуємо, раніше президент заявив, що 25 жовтня на місцевих виборах проведуть всенародне опитування. Пізніше він назвав п'ять питань, які планують винести на опитування.

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