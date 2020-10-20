У Мінцифри створили словник термінів з онлайн-безпеки

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У Міністерстві цифрової трансформації створили тлумачний словник термінів та явищ цифрового світу. Як пише Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Телеграмі, передає NNS.

«Державна політика має бути зрозумілою українцям, а чимало термінів і явищ цифрового світу є новими для громадян. Часто терміни є більш зрозумілими дітям, ніж їхнім батькам. Тому ми розробили словник, де можна знайти пояснення багатьох термінів — від "діпфейк" і "кібербулінг" до "секстинг" і "фішинг"»,

- зазначають у Мінцифри.

Зі словником можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/file/d/10iCbwK00IdXXOSQCM6PBey5hXPf56APL/view

Також короткі відео, де розповідатимуть про терміни зі словника, розміщуватимуть на каналі «Кіберпес» у мережі ТікТок.

Як повідомлялось, одним із завдань Мінцифри є навчити мінімум шість мільйонів українців цифровій грамотності за три роки. Зокрема, для цього відомство створило безкоштовну національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія. Цифрова Освіта". На сьогодні на порталі вже представлено понад 30 освітніх серіалів у різних сферах.

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