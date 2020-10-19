На чолі із Зеленським: в Україні хочуть створити штаб для боротьби з COVID-19

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Народні депутати хочуть створити штаб для боротьби з коронавірусом, який очолить президент Володимир Зеленський. На погоджувальній раді парламентарії домовилися розглянути документ завтра, 20 жовтня, інформує Громадське, передає NNS.

Проєкт постанови №4228 19 жовтня внесли до Верховної ради.

Документ, зокрема, передбачає створення очолюваного президентом штабу боротьби з вірусом, підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробку ефективної безпекової стратегії України в умовах «нових глобальних біологічних викликів».

Також депутати планують ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для українців, що мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу. Їм проводитимуть безкоштовні тестування та надаватимуть невідкладної допомоги.

Крім того, парламентарі пропонують створити за регіональним розподілом необхідну кількість мобільних бригад, які збиратимуть у пацієнтів біологічний матеріал за місцем проживання та самі везтимуть його у лабораторію.

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Нагадуємо:

За минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 — померли від ускладнень.

За весь час епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 303 638 людей. З них 126 489 пацієнтів одужали, а 5 673 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 171 тисяча людей.

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