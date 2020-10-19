У МОЗ озвучили найгірший прогноз: 35 тисяч вірусних захворювань на добу

Завантажте мобільний додаток сайту

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в гіршому випадку. Прогноз включає як захворювання коронавірусом, так і грип. Про це в коментарі РБК-Україна заявив в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає NNS.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня, початку листопада.

"Найгірший сценарій, який був порахований, він складається у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання",

- сказав Кузін.

Він зазначив, що сценарій в 20 тисяч нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра в 20 тисяч цілком реальна",

- додав Кузін.

За його словами, при поточному сценарії такі цифри можливі через три-чотири тижні.

Раніше РБК-Україна писало, що в МОЗ прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Читайте ще: МОЗ закликало перевести на віддалену роботу всіх, хто може працювати з дому

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 жовтня