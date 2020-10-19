Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 жовтня

19 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 19 жовтня 2020 року — 303 тисячі 638 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 673 людини (+66 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 126 489 пацієнтів (+1112 осіб за добу).

На ранок 19 жовтня в Україні 171 476 активних хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Києві (385), Харківській (595), Одеській (350), Житомирській (308), Львівській (259), Сумській (254), Київській (240) областях.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

  1. Місто Київ — 30 848 осіб інфіковані за весь час (+385 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Харківська область — 29 113 (+595).
  3. Львівська область — 25 103 (+259).
  4. Одеська область — 19 079 (+350).
  5. Чернівецька область — 17 866 (+207).
  6. Тернопільська область — 17 503 (+142).
  7. Івано-Франківська область — 16 766 (+186).
  8. Рівненська область — 16 034 (+152).
  9. Київська область — 12 924 (+240).
  10. Закарпатська область — 11 825 (+89).
  11. Дніпропетровська область — 11 108 (+175).
  12. Хмельницька область — 11 035 (+217).
  13. Волинська область — 10 986 (+156).
  14. Житомирська область — 10 095 (+308).
  15. Сумська область — 9104 (+254).
  16. Вінницька область — 8418 (+62).
  17. Донецька область — 7133 (+126).
  18. Черкаська область — 6892 (+130).
  19. Чернігівська область — 6779 (+93).
  20. Запорізька область — 6483 (+118).
  21. Полтавська область — 6051 (+174).
  22. Миколаївська область — 5865 (+178).
  23. Херсонська область — 2570 (+98).
  24. Луганська область — 2467 (+45).
  25. Кіровоградська область — 1591 (+27).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 19 жовтня у світі 40,2 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом.

+324 тисячі нових випадків за добу.
Автор: Маруся Оффон

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