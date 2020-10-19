Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 жовтня

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В Україні станом на ранок 19 жовтня 2020 року — 303 тисячі 638 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 673 людини (+66 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 126 489 пацієнтів (+1112 осіб за добу).

На ранок 19 жовтня в Україні 171 476 активних хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Києві (385), Харківській (595), Одеській (350), Житомирській (308), Львівській (259), Сумській (254), Київській (240) областях.

По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):

Місто Київ — 30 848 осіб інфіковані за весь час (+385 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Харківська область — 29 113 (+595). Львівська область — 25 103 (+259). Одеська область — 19 079 (+350). Чернівецька область — 17 866 (+207). Тернопільська область — 17 503 (+142). Івано-Франківська область — 16 766 (+186). Рівненська область — 16 034 (+152). Київська область — 12 924 (+240). Закарпатська область — 11 825 (+89). Дніпропетровська область — 11 108 (+175). Хмельницька область — 11 035 (+217). Волинська область — 10 986 (+156). Житомирська область — 10 095 (+308). Сумська область — 9104 (+254). Вінницька область — 8418 (+62). Донецька область — 7133 (+126). Черкаська область — 6892 (+130). Чернігівська область — 6779 (+93). Запорізька область — 6483 (+118). Полтавська область — 6051 (+174). Миколаївська область — 5865 (+178). Херсонська область — 2570 (+98). Луганська область — 2467 (+45). Кіровоградська область — 1591 (+27).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 19 жовтня у світі 40,2 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом.

+324 тисячі нових випадків за добу.