Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 жовтня

- 19 жовт. 2020
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В Україні станом на ранок 19 жовтня 2020 року — 303 тисячі 638 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За минулу добу в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 5 673 людини (+66 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 126 489 пацієнтів (+1112 осіб за добу).
На ранок 19 жовтня в Україні 171 476 активних хворих на COVID-19.
Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Києві (385), Харківській (595), Одеській (350), Житомирській (308), Львівській (259), Сумській (254), Київській (240) областях.
По областях (за кількістю інфікованих + нові випадки за добу):
- Місто Київ — 30 848 осіб інфіковані за весь час (+385 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Харківська область — 29 113 (+595).
- Львівська область — 25 103 (+259).
- Одеська область — 19 079 (+350).
- Чернівецька область — 17 866 (+207).
- Тернопільська область — 17 503 (+142).
- Івано-Франківська область — 16 766 (+186).
- Рівненська область — 16 034 (+152).
- Київська область — 12 924 (+240).
- Закарпатська область — 11 825 (+89).
- Дніпропетровська область — 11 108 (+175).
- Хмельницька область — 11 035 (+217).
- Волинська область — 10 986 (+156).
- Житомирська область — 10 095 (+308).
- Сумська область — 9104 (+254).
- Вінницька область — 8418 (+62).
- Донецька область — 7133 (+126).
- Черкаська область — 6892 (+130).
- Чернігівська область — 6779 (+93).
- Запорізька область — 6483 (+118).
- Полтавська область — 6051 (+174).
- Миколаївська область — 5865 (+178).
- Херсонська область — 2570 (+98).
- Луганська область — 2467 (+45).
- Кіровоградська область — 1591 (+27).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 19 жовтня у світі 40,2 мільйонів людей були інфіковані коронавірусом.
+324 тисячі нових випадків за добу.