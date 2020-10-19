МОЗ закликало перевести на віддалену роботу всіх, хто може працювати з дому

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У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу своїх співробітників у такий спосіб, щоб всі, хто можуть працювати у віддаленому доступі, працювали дистанційно, інформує Суспільне, передає NNS.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 19 жовтня закликала "зайвий раз не організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто в живому форматі".

"Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі. Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень",

— зазначила вона.

Микичак також закликала громадян не відвідувати концерти та святкування, зокрема весілля. Вона також нагадала про необхідність носити маску, насамперед у транспорті, ліфтах, торговельних центрах, на ринках, а також у приміщенні, де людина працює, а також звертатись до лікаря у разі появи симптомів.

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