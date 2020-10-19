У Раді розповіли, чи підуть діти в школу після осінніх канікул

- 19 жовт. 2020
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У Раді заявили, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, передає NNS.
Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.
"Тому що діти не можуть займатися дистанційно - у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати",
- заявив він.
Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку - вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.
Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.
Нагадаємо, сьогодні в Україні набули чинності оновлені зони карантину.
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